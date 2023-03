iQOO Z7i: ufficiale lo smartphone economico con l’esordiente MediaTek Dimensity 6020

In attesa del lancio degli smartphone Z7 previsti per la prossima settimana, il brand cinese iQOO ha annunciato il membro più economico della serie (che comprenderà anche un modello standard e uno Pro), rappresentato dall’iQOO Z7i, il primo smartphone al mondo a montare il chipset Dimensity 6020, probabilmente sostanziato in una versione ottimizzata del già noto MediaTek Dimensity 700.

Cadenzato nei colori Moon Shadow Black e Ice Lake Blue, iQOO Z7i ha uno chassis con bordi laterali piatti, un frontale con notch a goccia d’acqua e, sul retro, uno square a doppio anello per la multicamera posteriore. Da notare che lo scanner per le impronte digitali è presente, anche se nascosto sul lato destro, mimetizzato nel pulsante di accensione e spegnimento sotto il bilanciere del volume. Partendo dal lato A, il device espone un display LCD IPS da 6,51 pollici esteso sull’88,99% di screen-to-body con una risoluzione FullHD+ (720 x 1600 pixel), un refresh rate a 60 Hz, e il DC dimming. Su tale schermo si staglia l’interfaccia OriginOS Ocean applicata al sistema operativo Android 13.

La fotocamera anteriore, con f/1.8 di apertura, è da 5 megapixel. Dietro, vi è una doppia fotocamera. In essa il sensore principale è da 13 megapixel, con messa a fuoco fasica (PDAF) e apertura a f/2.2 mentre il sensore ausiliario, da 2 megapixel, con f/2.4 d’apertura focale, serve per le macro a 4 cm.

Si diceva del chipset esordiente. Nell’iQOO Z7i è in servizio l’octacore (2,2 GHz) a 7 nanometri MediaTek Dimensity 6020, con GPU ARM Mali-G57 e supporto alla RAM LPDDR4x e allo storage UFS 2.2. Nella fattispecie, è possibile scegliere tra 4, 6 od 8 GB di RAM, ampliabile di max altri 8 GB via espansione virtuale Memory fusion 3.0, mentre lo storage, da 128 GB, può essere accresciuto via microSD di max 1 TB. Sul piano energetico, la batteria, da 5.000 mAh, con carica rapida a 15W, via tecnologia di risparmio energetico VEC, permette di arrivare a 29 giorni di stand-by, o a 7,9 ore di gaming, e a 17,2 ore di riproduzione video.

Dulcis in fundo le connettività. In tal range, iQOO Z71 annovera il Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX HD, LDAC), la microUSB Type-C, il mini-jack da 3.5 mm e il GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS). Come listino, lo smartphone costa 949 yuan (circa 128 euro) per l’iterazione da 4 + 128 GB, 999 yuan (circa 135 euro) per 6 + 128 GB, e 1.099 yuan (circa 149 euro) per 8 + 128 GB.