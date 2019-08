Power1: da AXS Technologies la cover che ricarica e protegge l’iPhone e gli AirPods

Come già dimostrato con l’Aipower Wearbuds, smartwatch capace di fungere anche da custodia di ricarica per delle capsule in-ear abbinate, gli auricolari true wireless – nati grazie all’ispirazione di Apple – sono decisamente molto pratici da indossare, ma anche scomodi da portarsi dietro, visto che – quando non usati – richiedono di essere alloggiati in un’ingombrante custodia di ricarica portable. La newyorkese AXS Technologies (con sede a Brooklyn) sembrebbe aver trovato la quadra della situazione, grazie al brevetto del Power1.

Power1 è, innanzitutto, una custodia per iPhone di ultima generazione (adatta agli iPhone X/XS, Max, XR), con interno in microfibra e angoli rialzati a protezione del display, molto sottile nonostante, in realtà, ospiti al suo interno una maxi batteria da 3.000 mAh, capace di caricare il melafonino garantendogli un tempo ulteriore di conversazione (34 ore sugli iPhone X/XS, 40 sull’XS Max, 41 sull’XR).

In più, sul dorso del Power 1, in alto a destra (dal lato quindi opposto a quello delle fotocamere principali), è presente una sorta di marsupio in cui possono essere alloggiati gli AirPods (di prima e seconda generazione) che, in tal modo, una volta protetti da una cupolina trasparente ad aggancio magnetico, possono beneficiare di financo 30 ricariche complete.

Il tutto avviene in modo del tutto automatico, con il Power 1 che, settato per attenzionare costantemente le esigenze energetiche di smartphone e auricolari, è in grado di erogare l’energia intelligentemente, di volta in volta, ove ve ne sia bisogno, sebbene – dietro la pressione di un particolare switch fisico esterno – possa anche essere impostato per operare una scelta netta: caricare ambedue i dispositivi, o solo gli auricolari AirPods.

Dopo i test dei primi prototipi avvenuti nel Gennaio del 2018, il Power1 ormai definitivo è giunto in crowdfunding su Indiegogo, ove – attualmente – è possibile acquistarlo, con uno sconto del 27% sul listino finale (135 euro), ad un prezzo promozionato di 98 euro, con le prime spedizioni calendarizzate per l’Ottobre di quest’anno: in più, onde massimizzare i benefici in sede d’acquisto, è anche previsto l’acquisto cumulativo dei Power1, con due unità prezzate a 175 euro (con un risparmio del 35% sulla spesa, complessiva e non scontata, di 270 euro).