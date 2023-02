Poco X5 e Poco X5 Pro: ufficiali con tanta qualità al giusto prezzo

Ascolta questo articolo

Dopo i rumors alimentati copiosamente e ad arte da Xiaomi stessa, che ne aveva svelato in anteprima le specifiche, poco prima che i primi unboxing invadessero il web, Poco, dal 2018 costola di Xiaomi per gli smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo creata per fronteggiare OnePlus di OPPO, ha presentato i nuovi smartphone Poco X5 e Poco X5 Pro, con diversi punti in comune con i “cugini” Redmi Note 12 e Redmi Note 12 Pro.

Ovviamente, se pure i due smartphone hanno punti in comune, come parte dell’assetto fotografico, lo scanner biometrico laterale, la capienza della batteria, e due colorazioni su tre, le differenze di certo non mancano, come una maggiore attenzione alle prestazioni, alla potenza fotografia, all’audio, e alla velocità di carica nel Pro.

POCO X5

Personalizzato in verde, blu e nero, Poco X5 misura 165.88 x 76.21 x 7.98 mm per 189 grammi di peso. Dietro un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3 è implementato un display OLED da 6,67″ con risoluzione a 2400 x 1080 pixel, 1.200 nits, contrasto a 4.500.500:1, refresh rate dinamico sino a 120 Hz (passando per 60/90/120 Hz), 240 Hz di touch sampling, spazio colore DCI–P3, certificazione SGS.

Il chipset octacore (2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619 adopera 6/8 GB di RAM LPDDR4X, espandibili a 11 e 13 GB via RAM Expansion Technology 3.0), e 128 o 256 GB di storage UFS 2.2, ampliabile di 1 TB via microSD. Rispetto al fratello maggiore peggiora la selfiecamera, qui solo da 13 megapixel (f/2.45, riconoscimento facciale). Sul retro, con tanto di registrazione video in FullHD, le fotocamere sono tre: quella principale è da 48 megapixel (pixel portati da 0.8 a 1.6 micrometri via pixel binning 4-in-1) mentre quella secondaria 8 megapixel, con ultragrandangolo a 118° e quella terziaria, per le macro, è da 2 megapixel (pixel da 1,75 um, f/2.4 come apertura). La sezione audio annovera il mini-jack da 3.5 mm e la certificazione Hi-RES audio.

All’interno dello chassis, in questo caso impermeabile secondo il grado IP53 (resistenza a polvere e schizzi), alberga anche una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente (68 minuti per il 100% di ricarica) a 33 W. Lateralmente, invece, è collocato lo scanner per le impronte digitali. Passando alla sequenza delle connettività, quest’ultima include il 5G, la doppia SIM, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1, l’NFC, l’emettitore di infrarossi, la microUSB Type-C, e il GPS (Glonass, Galileo, Beidou). Il sistema operativo, su Android 12, prevede l’interfaccia MIUI 13 for Poco.

POCO X5 Pro

Poco X5 Pro misura 162,91 × 76,03 × 7,9 mm e peserà 181 grammi. Sullo chassis, redatto nei colori nero, verde e giallo, spicca ha un display AMOLED da 6,67 pollici risoluto a 1080 × 2400 pixel, quindi in FullHD+, con refresh rate dinamico a 60/90/120 Hz, 240 Hz di touch sampling, 1.200 nits di picco come luminosità, contrasto a 4.500.500:1, DCI-P3 al 100%, Dolby Vision, profondità colore a 10-bit, oscuramento PWM a 1920Hz, Gorilla Glass 5. La fotocamera anteriore, contenuta in un foro al centro, è da 16 megapixel (f/2.4) e si occupa di videochiamate, selfie, e riconoscimento del volto. Dietro, la tripla fotocamera, predisposta per la registrazione dei video in 4K, raggruppa un sensore principale (1/1,56″) da 108 megapixel (0.7 micrometri per i pixel, f/1.9 di apertura), uno secondario ultragrandangolare (120°) da 8 megapixel (f/1.88), e uno terziario da 2 megapixel (f/2.4) per le macro. Lato audio vi sono due speaker e il jack audio da 3,5 mm.

Coordina il tutto, lato hardware, il chipset octacore (2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 778G che affida le elaborazioni grafiche alla GPU Adreno 642L. La RAM LPDDR4X è da 6 o 8 GB, che la tecnologia RAM Expansion Technology 3.0 porta rispettivamente a 11 o 13 GB, mentre lo storage UFS 2.2, espandibile via microSD di 1 TB, è da 128 o 256 GB. La batteria, da 5.000 mAh, si carica rapidamente (il 30% in 7 minuti), a 67 W via microUSB Type-C. Le connettività prevedono il dual SIM ibrido, il 5G dual stand-by, il Wi-Fi ax/6, l’NFC per i pagamenti, l’emettitore di infrarossi per il telecomando, il Bluetooth 5.2, e il GPS (Galileo, Glonass, Beidou, QZSS). Il sistema operativo, su Android 12, prevede l’interfaccia MIUI 14 for Poco.

Distribuzione: prezzi e promo

POCO X5 5G nella configurazione da 6+128 GB costa 299,90 euro, mentre da 8+256 GB viene 349,90 euro. Le stesse combo di memoria son previste nel modello Pro, che costa 349,90 euro per 6+128 GB, e 399,90 euro per 8+256 GB. I due smartphone, durante la promo PROMO EARLY BIRD in corso dalle 14 del 6 alle 14 del 13 Febbraio, saranno scontati di 50 euro.