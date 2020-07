Poco M2 Pro presentato il nuovo medio-gamma by Xiaomi, con specifiche e prezzi

Puntuale, Poco by Xiaomi ha mandato in onda l’evento online che, nel corso di mezzora di streaming, ha portato all’ufficializzazione – in India – dello smartphone low cost Poco M2 Pro, praticamente mutuato nel design e nelle specifiche dal Redmi Note 9 Pro.

Cadenzato nelle suggestive ed evocative nuance Two Shades of Black, Greener, Out of the Blue, e Green, il Poco M2 Pro (165.8 mm x 76.7 mm x 8.8 mmm, per 209 grammi) beneficia di un trattamento P2i che lo rende immune agli schizzi d’acqua, pur senza una certificazione IP: sotto un vetro Gorilla Glass, il display, non OLED, è un LCD da 6.67 pollici, con risoluzione FullHD+ che, estesa su un aspetto panoramico a 20:9, arriva a 2400 x 1080 pixel, ottimizzati in ottica gaming da un refresh rate a 60 Hz. Sempre in tema di imaging, un foro centrale ospita la selfiecamera, da 16 (f/2.5, video a 1080@30fps/120fps) mentre, sul retro, un bumper squadrato posto sopra il Flash LED contiene centralmente i sensori della quadcamera.

Quest’ultima, supportata dalla GPU Adreno 618, propone un sensore da 48 (principale, stabilizzazione elettronica, HDR, modalità panorama/Log/Pro Video/Pro Color), uno da 8 (ultragrandangolo da 119°), uno da 5 (macro), ed uno da 2 (profondità) megapixel. Presente un altoparlante e un jack da 3.5 mm, il coinvolgimento sensoriale del Poco M2 Pro è incrementato dai 120 diversi effetti di vibrazione garantiti dal motorino tattile Z-Shocker.

Non si fa mancare certo un buon array di connettività, col Poco M2 Pro che implementa il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il GPS, un emettitore di infrarossi, ed una microUSB Type-C 2.0, per caricare rapidamente (50% in mezzora), a 33W, la batteria da 5e.000 mAh, supportata dalle feature di risparmio energetico di Android 10 sotto l’interfaccia MIUI 11 for Poco. In ambito sicurezza, l’accesso ai dati, l’autorizzazione dei pagamenti, e la protezione delle app, sono tutelati dallo scanner biometrico laterale.

Cuore nevralgico del Poco M2 Pro, disponibile all’acquisto dal 14 Luglio, è il processore octacore (2.3 GHz) Snapdragon 720G, coadiuvato da 3 diverse configurazioni mnemoniche di RAM + storage (UFS 2.1, espandibile), rispettivamente da 4+64 (13.999 rupie, o 165 euro), 6+64 (14.999 rupie, o 177 euro), e 6+128 GB (16.999 rupie, 201 euro).