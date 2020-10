Poco C3: presentato il low cost con tripla cam in stile Redmi 9C

Come promesso, è appena andato in onda su YouTube l’evento “The Game Chang3r”, che ha visto il brand Pocophone di Xiaomi presentare il medio-gamma Poco C3, con la sequenza finale atta a indicare la presenza di una triplica fotocamera posteriore all’interno di un device che, mutuato dal Redmi 9C, appare caratterizzato dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Il frontale del Poco C3 (164.9 x 77.1 x 9 mm, per 196 grammi) è tutto sommato abbastanza classico, col notch a goccia per la selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2, grandangolo a 77.8°, face unlock) posto poco sopra un Cinematic Display LCD IPS da 6.53 pollici, risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 16:9 che conserva la maneggevolezza del device anche con una sola mano: a tutela della vista, concorrono il contenimento della luce blu, come da certificazione Tuv, e la modalità lettura.

Il retro è alquanto piacevole, con le tre colorazioni previste, Arctic Blue, Matte Black, e Lime Green, cadenzate in modalità bi-tonale, quasi in omaggio ai Pixel Phone, e con una superficie alquanto sgombra. L’unico elemento presente nel dispositivo è la tripla fotocamera, in un bumper squadrato, formata dal modulo principale da 13 (f/2.2, angolo visuale pari a 75.2°, 1080p@30fps) e da due moduli ausiliari da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro e l’altro per la modalità ritratto.

Il resto della scheda tecnica del Poco C3, privo di sensore per le impronte, ma inclusivo di un modulo NFC, del jack da 3.5 mm, del Wi-Fi n, del GPS, e del Bluetooth 5.0, prevede il processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio G35 che, a seconda della variante di RAM + storage (eMMC 5.1, espandibile sino a 512 GB via microSD senza rinunciare al Dual SIM) scelta, può contare su un apporto mnemonico di 3+32 o di 4+64 GB. Tipico smartphone dedicato all’intrattenimento, il Poco C3 cela, all’interno del telaio soggetto a un trattamento idrorepellente (P2i), una corposa batteria da 5.000 mAh, la “Better Battery 2.0” accreditata di un notevole ciclo di efficienza anche dopo migliaia di cariche (a 10W) e scariche.

Al momento, il device, animato da Android 10 sotto interfaccia MIUI 12, probabilmente destinato alla sola India (stanti gli slogan presenti sulla confezione, tra cui “India’s #1 Qualità Smartphone Brand“), è schedulato per l’esordio sul mercato locale, a partire dal 16 Ottobre, secondo i prezzi di circa 86 euro (7.499 rupie) per il modello da 3+32, e di pressappoco 104 euro (8.999 rupie) per quello da 4+64 GB.