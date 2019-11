Oukitel Y1000: smartphone giovanile robusto, colorato e low cost

Nel mentre desta ancora apprezzamenti il suo ultimo battery phone, il brand cinese Oukitel non disdegna di attenzionare nuovamente il ramo degli smartphone low cost con un modello robusto, l’Oukitel Y1000, decisamente indicato per i giovani, ai quali offre funzionalità basiche ad un prezzo molto accessibile.

Oukitel Y1000 ha un telaio (162.6 x 77.9 x 11.2 mm, per 212 grammi) innanzitutto molto colorato (Red, Light Blue, Violet, Pink, Puce, Black), ma anche impermeabile alle immersioni in acqua, stante la presenza della certificazione IP68, e resistente, visto l’impiego di TPU e di una mescola di policarbonato con fibre di vetro (PC+GF): anche l’autonomia non risulta trascurata (300 ore di stand-by, 18.9 ore di chiamate, 4.5 ore di video streaming), in ragione di una capiente batteria da 3.600 mAh (caricabile a 5V/1A).

Quest’ultima energizza a dovere tutto l’hardware, a partire dal comparto multimediale. Quest’ultimo principia, come da tradizione, col display, un pannello LCD IPS da 6.08 pollici, con aspetto panoramico a 19.5:9 e risoluzione HD+ dovuta all’inserimento, in alto, di un notch a U, nel quale è incastonata la selfiecamera, da 5 megapixel, con Face ID. Posteriormente, sopra lo scanner per le impronte digitali, è possibile rilevare al centro un semaforo verticale con una doppia fotocamera, da 8+2 (profondità) megapixel.

A motorizzare l’insieme sin qui visto opera la GPU Mali 400 Mp2, mentre il processore, il quadcore (1.3 GHz) MT6580P, si avvale di 2 GB di RAM e di 32 GB di storage (espandibile di altri 128 GB ricorrendo alle microSD), per coordinare le restanti specifiche, nel cui novero, comprensivo di Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, e GPS, spicca – però l’assenza del 4G.

Animato da Android Pie 9.0, in versione quasi stock, l’Oukitel Y1000 esordirà in commercio a breve, al prezzo di 129.99 dollari sullo store ufficiale presso Aliexpress, ma l’11 Novembre, in occasione della festa dei single, sarà acquistabile con un listino scontato a ben 99.99 dollari (pressappoco 95 euro).