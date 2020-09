Oukitel WP8 Pro: in arrivo il rugged phone low cost da 5.000 mAh

Oukitel, brand cinese notoriamente focalizzato sui battery phone (es. il K13 Pro), con l’ultimo device annunciato, l’Oukitel WP8 Pro, si cimenta in un campo un po’ inconsueto per la sua storia aziendale, mettendo in campo un rugged phone molto indicato per l’avventura outdoor, come confermato dall’ottenimento delle certificazioni MIL-STD-810G e IP68/IP69K.

Il nuovo Oukitel WP8 Pro (178 x 84.7 x 12.9 mm, per 260 grammi, nella colorazione nera con dettagli arancione) mostra a sinistra un carrellino per due nanoSIM 4G o per una sola schedina telefonica e una microSD da 256 GB massimi, necessari ad espandere lo storage (eMMC 5.1) da 32 GB: a destra, invece, è presente sia il sensore per le impronte digitali, che un pulsante programmabile, con cui lanciare ad esempio un SOS, la torcia, la bussola digitale, eseguire uno screenshot o una registrazione audio, etc.

Ad animare l’Oukitel WP8 Pro pera il processore octacore (1.8 GHz) Mediatek Helio A25, con GPU PowerVR GE8320, supportato da 4 GB di RAM, più che sufficienti ad eseguire una versione piena di Android 10.

Sul piano della multimedialità, il nuovo telefono corazzato del brand cinese si presenta, sotto un vetro Gorilla Glass, con un display LCD In-cell molto luminoso (450 nits) da 6.49 pollici, con la risoluzione HD+ (268 PPI) calibrata secondo l’aspect ratio a 19.5.9: la selfiecamera, posta in un notch a V non troppo accentuato arriva ad 8 (fuoco fisso, f/2.2, video a 480p@30fps) megapixel. Il più che suggestivo retro, invece, propone, in una formazione romboidale col Flash LED, iscritta in un cerchio, una triplice fotocamera, da 16 (principale, f/2.0, autofocus, raffica, panorama, HDR, Pro, video a 1080p@30fps), 2 (macro, fuoco fisso), e 2 (profondità, f/2.2, fuoco fisso) megapixel.

Chiude il quadro tecnico del rugged phone Oukitel WP8 Pro il GPS (A-GPS, Glonass), il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), il Bluetooth 4.2 (A2DP), il jack da 3.5 mm con Radio FM, l’NFC (trasferimento dati e pagamenti contactless), ed una microUSB 2.0, purtroppo non Type-C, per la ricarica della batteria, da 5.000 mAh.

Attualmente, l’Oukitel WP8 Pro può essere già acquistato, su Aliexpress, a 180,59 euro: il 25 Settembre, però, in occasione della premiere mondiale di lancio, lo stesso device sarà prezzato a 119 dollari, circa 100 euro e i primi 400 acquirenti riceveranno in regalo anche un paio di auricolari true wireless dello stesso marchio.