Oukitel WP21 Ultra: ufficiale, ora anche con sensore termico

Il brand cinese Oukitel, fresco reduce dal lancio del nuovo smartphone WP22, ha dato una “ripassatina” anche al suo predecessore, che ora torna in campo nella migliorata versione Oukitel WP21 Ultra.

Innanzitutto, Oukitel WP21 Ultra è uno smartphone impermeabile, anche di fronti a struzzi ad alta pressione e temperatura, oltre che resistente a cadute da 1.5 metri su superfici dure, capace di operare in ambiti umidi, salini, acidi, con forti sbalzi termici e sotto l’irradiamento del Sole. A conferma di queste sue capacità il device ha conseguito le principali certificazioni in merito, IP68, IP69K e MIL-STD-810H. A livello strutturale, il device è il solito rugged phone con angoli mozzi e rinforzati: ha una texture in fibra di carbonio che ne migliora anche il grip in mano.

Attento anche alla sicurezza, grazie allo scanner per le impronte digitali posto di lato, Oukitel WP21 Ultra ha un display LCD IPS da 6,78 pollici con risoluzione a 2460×1080 pixel, esteso secondo un aspect ratio a 20,5:9 con uno screen-to-body dell’82,9%. Il pannello, capace di rappresentare 16 milioni di colori, ha 396 PPI di densità di pixel per pollice, 120 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling.

La fotocamera anteriore dell’Oukitel WP21 Ultra è un sensore Sony da 20 megapixel mentre, sulla back cover, il costruttore ha piazzato una tripla fotocamera. La compongono un sensore principale da 64 megapixel, un sensore per la visione notturna da 20 megapixel, e uno di imaging termico InfiniRay “con una risoluzione di 256 x 192 pixel a una frequenza di 25 Hz“, capace di rilevare all’aperto oggetti sino a una distanza di 320 metri.

Anche in ragione della scheda grafica Mali G57MC da 840 MHz, i valori di fluidità dello schermo permettono di eseguire dei giochi come Genshin Impact seppur accontentandosi di bassi dettagli grafici. Il chipset è l’octacore (2,2 GHz) MediaTek Helio G99, che sfrutta 12 GB di RAM e 256 GB di storage, ampliabile (max 512 GB) seppur rinunciando alla seconda nanoSIM per il 4G.

La batteria dell’Oukitel WP21 Ultra, da 9.800 mA, bastevole anche come powerbank per altri device con poca energia, si carica rapidamente a ben 66W: ciò implica che, in appena 25 minuti, si recupera il 50% di energia. Animato da Android 12, il device ha la microUSB Type-C, il GPS, l’NFC, il Bluetooth e il Wi-Fi dual-band.