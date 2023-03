Oukitel WP22: ufficiale lo smartphone 5G "più rumoroso al mondo"

A meno di un anno dal varo del predecessore WP20, Oukitel ha pre-annunciato, con arrivo a fine mese, il successore polivalente Oukitel WP22, uno smartphone etichettato come il più “rumoroso” al mondo, con altri assi nella manica.

Oukitel WP22 (462 euro nello shop ufficiale su Aliexpress) assolve alle principali certificazioni di impermeabilità, IP68 e IP69K, grazie alle quali può resistere anche a immersioni a 1,5 metri per mezz’ora. Ovviamente, in quanto rugged, resiste anche a scariche elettriche, ambienti umidi, salini, acidi, a sbalzi termici ed a cadute su superfici dure da 1,5 metri di altezza (test militari MIL-STD-810H superati). Sul piano dell’audio, emerge la prima peculiarità di questo telefono: laddove molti rivali destinano un audio di qualità solo ai top di gamma, in questo caso la sfida è stata lanciata inserendo uno speaker molto potente.

Al suo interno opera un driver da 36 mm, con un volume massimo di 125 dB, una potenza in uscita di 4W (contro la portata di uno smartphone medio che va tra 0,5 e 2 W), una copertura delle frequenze da 100 a 400 Hz (il che vuol dire bassi profondi, medi e alti nitidi): insomma, farsi sentire a distanza, anche nel caso di problemi, o sentire l’interlocutore anche in cantieri rumorosi non dovrebbe essere affatto un problema. Oltre a questa dotazione, lo smartphone Oukitel WP22 è anche apprezzabile per la sua autonomia.

In tal frangente, il costruttore ha previsto una batteria da 10.000 mAh che, a carica completa, assicura 52 giorni di stand-by, o più concretamente 16 ore continuative di riproduzione video, prima che sia necessario mettere mano alla ricarica, discretamente rapida visto che avviene, via microUSB Type-C, a una potenza di 18W. La batteria, mettendo a frutto la sua capienza, può fare anche da power bank, attraverso la ricarica inversa, per caricare altri dispositivi a secco di energia.

Cuore pulsante dell’Oukitel WP22 è il chipset MediaTek Helio P90, con 8 core, di cui 6 efficienti Cortex-A55 a 2.0 GHz e 2 potenti Cortex-A75 da 2,2 GHz: la RAM è da 8 GB, mentre lo storage è da 256 GB ed è espandibile via microSD.

Lato imaging, Oukitel WP22 ha una fotocamera anteriore da 16 megapixel mentre, dietro, attorno al maxi speaker, ci sono 3 fotocamere. Quella principale è una Sony IMX582 da 48 megapixel, mentre quella secondaria è da 20 megapixel e, grazie agli infrarossi, si occupa della visione notturna, e quella terziaria, da 2 megapixel, realizza le macro. Tra le altre specifiche comunicate, vi è il modem 5G e il sistema operativo, Android 13.