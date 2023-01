Oukitel C32: ufficiale lo smartphone iper economico con buona autonomia

Ascolta questo articolo

A poche settimane dal varo del tablet corazzato RT3, il brand cinese Oukitel ha annunciato l’arrivo in commercio, per il prossimo 16 Gennaio, di un suo nuovo smartphone iper economico e dalla buona autonomia, col nome di Oukitel C32 (104,93 euro).

Oukitel C32 ha uno chassis (9,2 mm di spessore per 198 grammi di peso) personalizzato in tre colorazioni, tra cui viola, nero e blu: il frontale ha un mento molto evidente in basso e un notch a goccia in alto, con le cornici che si vedono, ma non troppo ai lati. Dietro, un modulo rettangolare un po’ largo annovera il Flash LED e, in assetto triangolare, tre fori per una probabile finta multicamera. Di lato si trova lo scanner per le impronte digitali, per nulla scontato in un device del genere.

Il display dell’Oukitel C32 è un pannello LCD IPS da 6,52 pollici risoluto in HD+, ovvero a 720×1600 pixel secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con una luminosità di picco a 440 nits ma 60 Hz di refresh rate, nonostante il chipset supporti i 90. La fotocamera anteriore con cui effettuare le videochiamate e i selfie, anche panoramici, è da 5 megapixel (f/2.2) attraverso il sensore OmniVision OV5670 però non coadiuvato da Flash o autofocus.

Sul retro il brand menziona una fotocamera principale Sony, tramite il sensore IMX376 con f/1,8 come apertura e 20 megapixel di risoluzione: l’app fotografia del telefono annovera le modalità Pro, Panorama, Ritratto con sfondo sfocato, e Night pro per le foto notturne o con poca luce. Per il resto, è d’uopo attenzionare il chipset, per il quale Oukitel si è rivolto all’ex Spreatrum per l’octacore Unisoc T606 da 1,6 GHz di frequenza operativa abbinato alla GPU Mali-G57.

Oukitel C32, attrezzato per la localizzazione con il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), è previsto nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, anche se – rinunciando a una delle due SIM per il 4G – via microSD si può ampliare lo spazio a disposizione di un altro Terabyte massimo. La batteria, da 5.150 mAh, una volta caricata a 10 W via microUSB Type-C 2.0, anche grazie al contributo di Android 12, offre una buona autonomia, soprattutto in stand-by.