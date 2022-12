Oukitel RT3: ufficiale il tablet corazzato con audio stereo e maxi autonomia

Ascolta questo articolo

A pochi mesi di distanza dal varo del suo ultimo rugged phone con maxi batteria, Oukitel è tornato a occuparsi di tablet corazzati, con la terza generazione di questi ultimi sostanziatasi nell’Oukitel RT3 di cui sono appena state annunciate le vendite (in premiere tra il 21 e il 21 Dicembre, con coupon da 10 dollari e sconto del 50%, per un prezzo di 139,99 dollari).

Il tablet Oukitel RT3 ha uno chassis compatto, con misure da 209 x 136,6 x 14 millimetri per 538,1 grammi, che lo rendono facile trasportare in contesti d’uso, come l’edilizia, o i cantieri, dove la praticità è apprezzata: ovviamente, grazie alla gommatura aggiuntiva, beneficia anche dell’impermeabilità secondo gli standard IP68 e IP69K e del superamento dei test militari di resistenza MIL-STD-810H (quindi regge anche a cadute da 1.5 metri, ad ambienti salini, umidi, a forti sbalzi termici). Di base, è di colore scuro, ma nelle sue tre iterazioni cromatiche ha dettagli arancioni, verdi o grigi.

Le cornici frontali sono assai spesse su tutti i lati: quella in alto ospita una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.2) ideale per videochiamate e autoscatti: sotto, il display è un pannello LCD IPS da 8 pollici, risoluto in HD+, ovvero a 1280 × 800 pixel secondo un rapporto d’aspetto a 14,4:9, molto luminoso (400 nits di picco) per una buona leggibilità all’aperto.

Molto armonico, lo square laterale sul retro ospita una doppia fotocamera, con il Flash LED per le foto con scarsa luminosità ambientale: il sensore secondario è per le macro, utile agli ingrandimenti, mentre quello principale è un Sony IMX519, con apertura a f/1.79 e, soprattutto, una risoluzione di 16 megapixel. Sul versante audio, vi sono due potenti speaker stereo mentre, in ottica professionale, vi è il supporto al Toolbag, e la funzione di scansione dei codici a barre.

A motorizzare il tablet Oukitel RT3 è il chipset octacore (2.0 GHz) Helio P22 di MediaTek, messo in coppia con la GPU IMG GE8320 provvista di una frequenza operativa di 650 MHz: la RAM è da 4 GB, mentre lo storage arriva a 64 GB. Attenzione, però, l’espandibilità via microSD è possibile, sino a 1 TB, ma rinunciando alla seconda nanoSIM prevista per il 4G. Restando nel novero delle connettività, sono presenti il dual SIM ibrido, il GPS (BeiDou, Glonass, Galileo), il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.3 e la microUSB Type-C.

Quest’ultima ha l’OTG per connettere anche chiavette USB, e supporta la ricarica della batteria, da 5.150 mAh, bastevole per 490 ore di stand-by, 15 ore di conversazione, o una giornata in uso normale generalizzato, impiegabile anche per ricaricare altri dispositivi con la ricarica inversa: il sistema operativo è Android 12.