Oscal C70: ufficiale il nuovo smartphone low cost di Blackview

Nel mentre procede il lancio della riserva di energia PowerMax700, Oscal, sotto brand di Blackview, si appresta a lanciare anche un nuovo smartphone di fascia economica, rappresentato dall’Oscal C70 (venduto in Giappone dal 28 Maggio a 18.800 yen, circa 125 euro).

Oscal C70 ha uno chassis che misura 163,2 mm in altezza, 75,2 mm in larghezza, 8,75 mm in spessore, per un peso di pressappoco 192 grammi: l’utente può scegliersi il modello che più si adatta ai suoi gusti, viste le varianti cromatiche, nero, verde e blu. Lungo il telaio ci sono poi una porta microUSB Type-C, non scontata in questa fascia di prezzo, e un mini-jack audio da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari, ormai sempre più raro a trovarsi visto che spesso si delega l’erogazione dell’audio privato alla sola porta USB.

Il display, da 6,6 pollici di diagonale, è un pannello LCD con risoluzione (purtroppo solo) HD+: in compenso, chi ama usare lo smartphone per videogiocare apprezzerà il sapere che abbia una frequenza di refresh rate pari a 90 Hz, all’insegna anche di uno scorrimento fluido, quando si swippa e si scorrono le pagine.

Il costruttore promette videochiamate e conferenze video di alta qualità grazie alla fotocamera anteriore, da 8 megapixel, collocata nel notch a goccia d’acqua. Dietro, un totem rettangolare piuttosto spesso sulla sinistra annovera una dual camera anche se solo il sensore principale, da 50 megapixel, ha un certo impatto visto che il secondo, per l’acquisizione della profondità, è un VGA da appena 0,3 megapixel.

Per adottare Android 12 come sistema operativo, sotto l’interfaccia proprietaria Doke OS 3.1, è stato scelto il chipset octacore Unisoc T606 dell’ex Spreadtrum, con 6 GB di RAM ampliabili virtualmente sino a 4 GB, e con 128 GB di storage che può essere ampliato via microSD fino a 2 TB. Secondo quanto emerso dal database di benchmark AnTuTu questo device, con tale assetto, ha ottenuto performance pari a più di 230mila punti.

Attento alla sicurezza, attraverso la scansione del volto e il sensore per le impronte digitali posto di lato, Oscal C70 ha le connettività Dual SIM, 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac e GPS: manca l’NFC. La batteria, da 5.180 mAh, ottiene la carica rapida a 18W.