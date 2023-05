OSCAL PowerMax 700: ufficiale la riserva di energia targata Blackview

Blackview, noto brand cinese versato in tecnologie robuste e dalla grande autonomia, ha annunciato per conto del sotto brand OSCAL un prodotto, in forma di stazione di alimentazione portatile PowerMax 700 (su Amazon all’esordio col 60% di sconto, a 279.99 euro), pronta per soddisfare le esigenze tanto in contesti di outdoor quanto a fare da riserva energetica per la casa, nell’eventualità di un blackout.

Secondo la scheda tecnica, OSCAL PowerMax 700 è un prodotto attento all’ambiente, visto che lo chassis esterno è in PC+ABS rinnovabile mentre l’interno il rivestimento della batteria è privo di sostanze nocive, essendo realizzato in acciaio nichelato in modo da superare la certificazione RoSH. Il prodotto è anche molto sicuro, visto che il regolatore di temperatura evita rischi durante l’uso, come un’esplosione, mentre il Battery Management System, meglio noto come BMS, monitorando le prestazioni delle celle di batterie NCM, gli evita danni assicurandogli un lungo ciclo di vita.

Il prodotto OSCAL PowerMax 700 è anche facilmente trasportabile, essendo compatto, dal peso di appena 7.5 kg e provvisto di una robusta maniglia. In più c’è anche una certa versatilità quando si tratta di essere ricaricato. In questo caso OSCAL PowerMax 700 può rivolgersi a una ricarica veloce PD 65W, a una presa per auto, a una presa per muro e a un mini pannello solare.

OSCAL PowerMax 700 integra al suo interno un inverter a pura onda sinusoidale pura interfacciato con una coppia di prese CA da 700W che arriva a 1.200 W come potenza di picco e dispone di una di 666Wh: questo gli permette di ricaricare per più di 35 volte una fotocamera e di sostenere le esigenze energetiche di un mini frigo per una mezza giornata. In più, c’è una forma di ricarica rapida: in pratica dopo appena 1 ora di ricarica, questa riserva di energia può sostenere i dispositivi collegati dagli utenti per 26 ore supplementari.

Tecnicamente, OSCAL PowerMax 700 comprende una dozzina di diverse uscite, tra cui 2 prese due uscite CA da 700W per tutte le esigenze in natura o in casa, e un pad di ricarica wireless da 15W di potenza, che basta a caricare smartphone, tablet, e auricolari. Dulcis in fundo, è anche presente uno schermo LCD per leggere chiaramente le informazioni e un faro a LED con 3 modalità tra cui una studiata per l’invio di SOS.