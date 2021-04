Oppo Reno5 Z 5G: ufficiale con NFC e ricarica rapida a 30W

Mutuando gran parte delle specifiche dell’Oppo F19 Pro Plus, visto in India, rispetto al quale arriva la connettività NFC ma cala la pur ragguardevole (in 5 minuti si recuperano 3 ore di telefonate) velocità di ricarica, Oppo ha fatto esordire negli Emirati Arabi Uniti e nella città stato di Singapore il “nuovo” smartphone Oppo Reno5 Z 5G che, all’avvio, esegue l’interfaccia ColorOS 11.1 basata su Android 11.

Oppo Reno 5 Z beneficia della protezione Gorilla Glass 5 per il frontale, di cui il 90.8% è dedicato al display AMOLED, da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+ (409 PPI), con 20:9 di aspetto panoramico, 430 nits di luminosità massima, 60 Hz di refresh rate, e frequenza di campionamento dinamica da 135 a 180 GHz, in modalità gaming. Sempre per favorire il gioco, il device è attrezzato con un’antenna a 360°, di 3a generazione, per il 5G standalone, di modo che la connessione sia sempre priva di ostacoli qualunque sia la posizione d’impugnamento del device.

Protetto sia dal Face Unlock, in auge nella selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.4), posta nel foro frontale in alto a sinistra, che dal nuovo scanner ottico per le impronte digitali, posto sotto il display, l’Oppo Reno5 Z colloca sul retro, nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue, una quadcamera, a L rovesciata.

Quest’ultima, abilitata anche al miglioramento di 22 scene riconosciute via intelligenza artificiale (AI Scene Enhancement 2.0), è formata da quattro sensori, rispettivamente da 48 (principale, f/1.7, video 4K@30fps, HDR, modalità notturna anche nei video via Ultra Night Video, Focus Lock, Dual-View), 8 (ultragrandangolo da 119°, f/2.2), 2 (macro, f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4, Dynamic Bokeh) megapixel.

L’octacore (2.4 GHz) Dimensity 800U abbinato da Mediatek con la scheda grafica ARM G57 MC3 anima l’Oppo Reno5 Z 5G, beneficiando di 8 GB di RAM (LPDDR4x) e di 128 GB di storage, con l’energia che vien messa a disposizione dai 4.310 mAh di amperaggio della batteria, ricaricabili a 30W (VOOC Flash Charge 4.0) passando per la microUSB Type-C, e conservati nelle ore notturne dalla modalità di risparmio energetico “Super Nighttime Standby”. Le connettività Dual SIM con anche il 4G, GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 LE (aptX HD, A2DP), jack da 3.5 mm, completano la scheda tecnica dell’Oppo Reno5 Z 5G, prezzato a pressappoco 330/340 euro (1.499 dirham / 529 Singapore dollars).