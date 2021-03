Oppo F19 Pro Series ufficiale: due modelli, con Android 11 e quadcamera

Nel corso di un evento streaming musicale andato in onda in India, BBK Electronics ha presentato una nuova coppia di smartphone di fascia media, gli Oppo F19 Pro e Oppo F19 Pro +, animati da Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria ColorOS 11.1

Oppo F19 Pro (160.1 x 73.2 x 7.8 mm, per 172 grammi), leggero downgrade dell’A94 visto negli Emirati Arabi, dimostra la sua attenzione al multimediale sin dal display da 6.43 pollici esteso sul 90.80% di screen-to-body, grazie al minuscolo foro che in alto a destra ospita a selfiecamera, qui da 16 megapixel (face unlock, f/2.4, 78°, video a 1080p@30fps): nello specifico, si tratta di un Super AMOLED (con fingerprint sottostante) a 8 bit di profondità colore, molto ben contrastato (1000000:1) e leggibile all’aperto (può esser spinto a 800 nits), accurato nel colori (92% sulla scala DCI-P3, 100% su quella sRGB), con 60 Hz di refresh rate e 135-180 Hz (in modalità gioco) come frequenza di campionamento.

Il retro, in un bumper ottagonale allungato, propone a L una quadcamera, da 48 (principale, 6 lenti, f/1.7, 79° di angolo visuale, autofocus, video 4K@30fps), 8 (ultragrandangolo a 119°, 5 lenti, f/2.2, fuoco fisso), 2 (macro, 3 lenti, f/2.4, fuoco fisso) e 2 (profondità, sempre da 89°, f/2.4, 3 lenti, fuoco fisso) megapixel.

A motorizzare l’Oppo F19 Pro concorre il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio P95 e la GPU IMG 9XM-HP8, con le combinazioni di RAM (LPDDR4x@1866MHz) e storage sostanziate in 8+128 od 8+256 GB. Manca il modulo NFC ma, in compenso, le connettività prevedono il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1 (con codec AAC, aptX/HD, SBC, LDAC), il jack da 3.5 mm, il GPS (con sistemi A-GPS, QZSS, Galileo, Beidou, Glonass), e la microUSB Type-C. La batteria, da 4.310mAh, viene caricata rapidamente, tramite la tecnologia proprietaria VOOC da 30W.

Oppo F19 Pro+, quasi uguale al fratello minore, ne mutua le dimensioni (tranne il peso, da 173 grammi), il display (con In-Display Fingerprint 3.0), le fotocamere di bordo, sia davanti che dietro, la batteria (con VOOC 4.0 però da 50W, Power Delivery da 9V/1.5A, Flash Charge da 10V/5A e Quick Charge da 9V/1.5A). L’interno elaborativo, però, offre un processore octacore (2.4 GHz) differente, ovvero il Mediatek Dimensity 800U con acceleratore grafico ARM G57 MC3, mentre la RAM, ancora da 8 GB, si sposa solo con 128 GB di storage. Inoltre, in una sorta di gioco delle differenze, l’F19 Pro Plus è l’unico della coppia a supportare il 5G (benché le restanti connettività siano uguali).

Secondo i prezzi pervenuti per il mercato indiano, Oppo F19 Pro e Pro + sono disponibili all’acquisto, col primo modello (nelle palette Fluid Black e Crystal Silver) che decanta l’assetto da 8+128 GB a 21.490 rupie (circa 247 euro), e quello da 8+256 GB a 23.490 rupie (270 euro), mentre il secondo modello (nelle nuance Fluid Black e Space Silver) declina la configurazione da 8+128 GB a 25.990 rupie (pressappoco 298 euro).