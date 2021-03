Oppo A94: ufficiale il medio-gamma 4G con ottima multimedialità

Reso noto dal leaker Evan Blass col nome in codice di Darwin, è stato ufficializzato, per ora negli Emirati Arabi Uniti, in predicato d’arrivare anche in Occidente come Reno 5 F od OPPO F19, il nuovo medio-gamma Oppo A94, implementato con l’interfaccia proprietaria ColorOS 11.1 a base Android 11.

Elegante, nelle colorazioni Fantasy Purple e Fluid Black, il sottile (7,8 mm) e leggero (172 grammi) Oppo A94 propone un display AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+, con 60 Hz di refresh rate, sino a 180 Hz di frequenza di campionamento, molto accurato nei colori (92% DCI-P3) e luminoso (430 nits), esteso sul 90.80% di screen-to-body, con scanner d’impronte sottostante. Il foro, in alto a sinistra, propone una selfiecamera da 32 megapixel (Ritratto, video 1080p@30fps stabilizzati EIS, modalità notturna, beauty, time-lapse).

Nel bumper posteriore, che nella sezione più esterna reca il riferimento all’AI (usata per migliorare saturazione e colore in 20 tipi di scene, per realizzare i video Monochrome e Dual View, ma anche gli AI Color Portrait Video), è posizionata una quadcamera, da 48 (principale, panorama, modalità notte, video 4K@30fps, rallenty 1080p@120fps), 8 (ultragrandangolo a 119°), 2 (macro), 2 (profondità, modalità Ritratto) megapixel.

Di buon livello, il processore octacore Helio P95 di Mediatek sfrutta 8 GB di RAM (LPDDR4x) e 128 GB di storage (UFS 2.0), ampliabile ricorrendo allo slot per l’inserimento delle microSD. In termini di energia, Oppo A94 fa affidamento su una batteria da 4.310 mAh, ricaricabile rapidamente (tecnologia proprietaria VOOC da 30W) via microUSB Type-C.

Tra le altre connettività dello smartphone medio-gamma Oppo A94 spiccano il dual SIM, il 4G con telefonate VoLTE, il localizzatore GPS, il mini-jack da 3.5 mm per l’impiego delle classiche cuffie cablate, il Bluetooth 5.1, ed il Wi-Fi ac/5. Attualmente, il device è oggetto di una landing page sul sito ufficiale Oppo degli EAU, con diversi store, tra i quali la divisione locale di Amazon, che lo listano a 1.099 dirham, pari a circa 252 euro.