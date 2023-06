Oppo Reno 9A: uno smartphone 5G con display AMOLED e fotocamera da 48 MP a meno di 300 euro

Oppo ha lanciato il suo nuovo smartphone di fascia media, il Reno 9A, che si distingue per le sue caratteristiche tecniche interessanti e il suo prezzo competitivo. Il dispositivo è dotato di un processore Snapdragon 695 5G, un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera posteriore da 48 MP e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 30 W.

Il Reno 9A (160x74x7,8 mm per 183 grammi) fa parte della serie Reno 9, che comprende anche i modelli Reno 9 Pro, Reno 9 Pro+ e Reno 9R. Rispetto ai suoi fratelli maggiori, il Reno 9A ha un design più semplice e sobrio, con una scocca in plastica e un modulo fotografico rettangolare sul retro. Il dispositivo è disponibile in due colori, Moon White e Night Black, ed è impermeabile secondo lo standard IPX8.

Il punto di forza del Reno 9A è sicuramente il suo display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz, touch sampling a 180 Hz, 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, 406 PPI di densità di pixel per pollice, che garantisce una buona qualità visiva e una fluidità elevata. Lo schermo ha anche un foro nell’angolo superiore sinistro per ospitare la fotocamera frontale da 16 megapixel con Face ID.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il Reno 9A ha una configurazione a quattro sensori: il principale da 48 MP con apertura f/1.7, l’ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione di 119 gradi, il macro da 2 MP e il sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera offre diverse modalità di scatto, tra cui la notturna, il ritratto, il panorama e il time-lapse.

Sotto il cofano, il Reno 9A monta uno Snapdragon 695 5G, un chipset octa-core prodotto a 6 nanometri che supporta la connettività di quinta generazione e offre prestazioni sufficienti per le attività quotidiane e i giochi non troppo esigenti. Il SoC è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4 (ampliabile di altri 8 GB via espansione virtuale) e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD (max 1 TB). La batteria del Reno 9A ha una capacità di 4.300 mAh e supporta la ricarica rapida a 30 W tramite il cavo USB Type-C.

Secondo Oppo, la batteria, bastevole per 20 ore di riproduzione video e 39 ore di riproduzione audio, può essere ricaricata dallo zero al 100% in circa un’ora. Il dispositivo, animato da Android 13 sotto l’interfaccia Color OS 13, ha anche uno sblocco tramite impronta digitale sotto lo schermo, uno speaker mono, una porta jack da 3,5 mm per le cuffie, il GPS (Glonass, Beidou, Galileo. QZSS), l’NFC, il Bluetooth 5.1 e una dual SIM (nanoSIM + eSIM). Il Reno 9A è stato lanciato in Cina al prezzo di 1.899 yuan, equivalenti a circa 290 euro al cambio attuale. La vendita inizia il 22 giugno sul sito ufficiale di Oppo e su altre piattaforme online. Non si sa ancora se e quando lo smartphone arriverà in Europa e in altri mercati.