Oppo Reno 3A: la vecchia generazione ruggisce ancora con un ottimo medio-gamma

Nonostante a inizio Giugno siano stati ufficializzati gli smartphone Reno di 4a generazione, Oppo di BBK Electronics continua a puntare anche sulla generazione precedente, nelle scorse ore arricchitasi di un “nuovo” medio-gamma, l’Oppo Reno 3A, con alcune specifiche mutuate dall’Oppo A72.

Oppo Reno 3A (160.9 x 74.1 x 8.2mm, per 175 grammi), appena listato sul sito giapponese del produttore, nelle colorazioni nero e bianco (con disponibilità dal 25 Giugno, a pressappoco 330 euro, ovvero a 39.800 yen), si avvale di un vetro protettivo Gorilla Glass 5 per il display che, esteso sull’89.9% del frontale secondo un aspetto panoramico a 20:9, è un pannello AMOLED da 6.44 pollici, risoluto in FullH+, con sistema anti-sfarfallio DC Dimming.

Disposta la selfiecamera, da 16 (f/2.0, HDR, video a 1080@30fps, Face Unlock), nel notch a V, il retro propone – in un semaforo laterale a sinistra – una quadcamera, da 48 (principale, f/2.2, messa a fuoco fasica, pixel binning, stabilizzazione ottica, video a 1080p@30fps) + 8 (ultragrandangolo, f/2.2) + 2 (macro, f/2.4) + 2 (profondità, f/2.4) megapixel: in ambito audio, sullo chassis impermeabile (IP68) risulta adeguatamente integrato un jack da 3.5 mm per le cuffiette con filo.

Protetto nell’accesso e nella criptazione dei dati da uno scanner biometrico in-display, Oppo Reno 3A è mosso da un processore Snapdragon 665 coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage (UFS 2.1), espandibile grazie al risorso d’una microSD. L’energia, sufficiente a un paio di giorni in uso medio, deriva dalla batteria che, già dimensionata cospicuamente a 4.025 mAh, dalla microUSB Type-C beneficia della ricarica rapida Super VOOC 4.0 da 30W (in 20 minuti recupera il 50% di capienza energetica).

Piuttosto complete risultano le connettività di bordo, col Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 (A2DP), il GPS (A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass, QZSS) e l’NFC: il sistema operativo, infine, è Android 10 che, nell’Oppo Reno 3A, gode dell’aggiornata interfaccia ColorOS 7.1.