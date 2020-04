Oppo A72: ufficiale il medio-gamma con maxi batteria e 5 fotocamere

Continuano senza requie gli annunci hardware in casa Oppo, con BBK Electronics che, messo in campo anche in Europa il medio-gamma Oppo A52, si avvia a portarvi anche il fratello maggiore Oppo A72, con alcune specifiche condivise, al netto del prezzo non ancora pervenuto.

Oppo A72 (162 x 75.5 x 8.9 mm, per 162 grammi) aderisce ai classici stilemi moderni, con un frontale forato a sinistra del display, un LCD IPS da 6.5 pollici FullHD+ (405 PPI) dotato di un rapporto panoramico a 20:9, in modo da ospitarvi la selfiecamera da 16 (f/2.0) megapixel (con Face Unlock, foto in HDR, video in 1080p@30fps) mentre il retro propone una quadrupla fotocamera incolonnata a sinistra nel tradizionale assetto a semaforo.

Quest’ultima principia da un sensore principale da 48 (f/1.8, messa a fuoco fasica, pixel binning 4-in-1, video sino al 2160p@30fps con stabilizzazione elettronica e via giroscopio) assistito dal Flash LED per gli scatti con poca luce, prosegue con un ultragrandangolo (119°) da 8 (f/2.2, 1.12 micron per i pixel) e si conclude con due sensori da 2 megapixel, per macro (f/2.4) e profondità (f/2.4). Lato audio, assieme al jack da 3.5 mm, per un’emissione sonora a 24-bit/192kHz, si affiancano gli speaker stereo.

Provvisto di lato di uno scanner per le impronte digitali, l’interno dell’Oppo A72 ospita un comparto logico formato da un processore assemblato con litografia a 11 nanometri, l’octacore (2.0 GHz) Snapdragon 665, e da una GPU Adreno 610 che, in tandem, sfruttano 4 GB di RAM e 128 GB di storage (UFS 2.1), ampliabile via microSD.

La batteria, da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W via Type-C (con OTG), funge da power bank (reversible connector) ed energizza a dovere anche il comparto connettività che, nell’Oppo A72, comprende il Dual SIM, il 4G/LTE, il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), il jack da 3.5 mm, il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), ed il Bluetooth 5.0 LE (A2DP). Il sistema operativo prescelto per l’Oppo A72 è Android 10, celato sotto l’interfaccia proprietaria ColorOS portata all’edizione 7.1.