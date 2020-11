Oppo K7x: ufficiale il gaming phone low cost con 5G e Android 10

Confermando gran parte dei rumors emersi grazie alla certificazione TENAA, Oppo di BBK Electronics ha ufficializzato il successore dello smartphone K7 dello scorso Agosto, affidando l’implementazione del 5G – nel nuovo mediogamma Oppo K7x – al chipmaker Mediatek.

Oppo K7x (62,2 x 75,1 x 9,1 mm, per 194 grammi) ha una scocca, opzionabile nelle colorazioni nera Black Mirror o celeste Blue Shadow, con un foro a sinistra per la selfiecamera, da 16 megapixel (grandangolo a 79°, video a 1080p@30fps, face unlock), attrezzata per gli abbellimenti via intelligenza artificiale: il display, con mento più visibile rispetto alle altre 3 cornici, bene ottimizzate, è un luminoso (600 nits di punta) e ben contrastato (1500:1) LCD LTPS da 6.5 pollici, risoluto in FullHD+ (405 PPI) sul 90.5% di screen-to-body, con 120 Hz di refresh rate e 180 Hz di frequenza di campionamento, protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Lo scanner per le impronte digitali, velocizzato (0.3 secondi) nello sblocco, ed utile anche nei pagamenti via Alipay, è collocato nel frame di destra.

La quadrupla fotocamera posteriore, aiutata dall’intelligenza artificiale nelle foto notturne, supportata dal super dual anti-shake per video non tremolanti, è formata da un sensore principale da 48 (f/1.7, 5 lenti, video FullHD@60fps, timelapse, scansione del testo, rallenty a 1080p@120fps o a 720p@240fps, EIS), appoggiato da uno ultragrandangolare da 8 (f/2.2, 5 lenti), da un macro (f/2.4, 3 lenti) da 2, e da uno sempre da 2 megapixel, monocromatico (f/2.4, 3 lenti).

Rispetto al precedente modello, animato dal Qualcomm Snapdragon 765G, nel nuovo Oppo K7x è il processore (2.0 GHz) octacore Dimensity 720 di Mediatek a sprintare (anche in virtù della feature HyperBoost 3.0 e dell’abbinata GPU Arm NATT MC3) il comparto logico, che può beneficiare di 6 GB di RAM (LPDDR4x) e di 128 GB di storage (UFS 2.1), espandibili via microSD. La connettività 5G (standalone e non), presente nel Dual SIM puro assieme al 4G, grazie alla funzione “Link Boost”, può sommarsi alla velocità offerta dal Wi-Fi tri-band, o switchare alla stessa (e viceversa) a seconda di quale rete sia migliore al momento: non mancano, ovviamente, il GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.0 (codec AAC, SBC), e la microUSB Type-C.

Quest’ultima carica rapidamente (100% in 66 minuti) a 30W, mediante la soluzione proprietaria VOOC 4.0, la maxi batteria da 5.000 mAh che, persino capace del reverse charging, giunta al solo 10% di carica residua, tramite la super modalità di risparmio energetico, può comunque assicurare 3.5 ore di telefonate, 34.8 ore di playing musicale, 16.1 ore di riproduzione video in streaming, o 8.4 ore di gioco al successo di Tencent Games, King of Glory.

Privo dell’NFC, ma con la personalizzazione Color 7.2 basata su Android 10, lo smartphone Oppo K7x sarà in vendita a far data dall’11 Novembre, al prezzo di circa 191 euro (1.499 yuan), scontati in fase di pre-ordine a pressappoco 178 euro (1.399 yuan).