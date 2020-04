Oppo Find X2 Lite: ufficiale il medio-gamma con 8 GB di RAM, 5G e quadcamera

A meno di una settimana dal lancio del Find X2 Neo ed a poco più di un mese e mezzo dal varo dei due Find X2, standard e Pro, Oppo di BBK Electronics ha ufficializzato, in sordina, partendo dal proprio sito portoghese (ove il device esordirà presto a pressappoco 500 euro), l’Oppo X2 Lite, uno smartphone di fascia medio-alfa attuale nelle specifiche e nel design.

Oppo Find X2 Lite (160.3 x 74.3 x 7.96 mm, per 180 grammi, nelle nuance Moonlight Black e Pearl White) si avvale di un vetro protettivo Gorilla Glass 5 a tutela del display, da 6.4 pollici, con risoluzione FullHD+ estesa su un rapporto panoramico a 20:9, ben definito quanto a pixel (412 PPI), luminoso (oltre 600 nits massimi), con discreto refresh rate (60 Hz). Trattandosi di un OLED, si è optato per includere sotto la sua superficie uno scanner ottico per le impronte digitali, di 3a generazione.

La selfiecamera dell’Oppo Find X2 Lite è presente in un notch a goccia, con una risoluzione di 32 (f/2.0, abbellimento degli autoscatti) megapixel mentre sul retro, a sinistra, vi è il semaforo verticale per la quadrupla fotocamera: la stessa si compone di un sensore principale da 48 (f/1.7, pixel binning, messa a fuoco fasica, stabilizzazione ottica, algoritmi di miglioramento delle foto), di un ultragrandangolo (116°) da 8 (f/2.2, anche per macro), di un monocromatico da 2 (f/2.4) e di un sensore per la profondità, sempre da 2 (f/2.4) megapixel.

L’octacore Snapdragon 765, con modem per il 5G, e la scheda grafica Adreno 620 sfruttano 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di storage, in cui alberga il sistema operativo Android 10 con interfaccia ColorOS 7. A supportare l’Oppo Find X2 Lite, in termini di connettività, operano il Dual SIM per il 4 e 5 G (standalone e non) con la feature Smart 5G che passa dal 4 al 5G secondo la qualità del segnale (riducendo del 30% il consumo energetico), e una disposizione delle antenne a 360° ottimale per quando si impugna il device in orizzontale, per guadare un film o giocare.

Tra le altre connettività, spiccano il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (A-GPS/BeiDou, Glonass), e la porta microUSB Type-C che, grazie alla ricarica rapida VOOC 4.0 da 30W, ripristina del 50% in 20 minuti la batteria, da 4.025 mAh.