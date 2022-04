Oppo F21 Pro: ufficiale lo smartphone con Fiberglass Leather e Snap 680

Da tempo si vociferava dell’intenzione, da parte di Oppo, di portare le specifiche del modello 4G del Reno 7 anche in altri mercati, sotto altre spoglie: ciò si è rivelato vero grazie all’ufficializzazione dell’Oppo F21 Pro che, in attesa di fare il suo esordio anche in India il 12 Aprile (assieme all’F21 Pro 5G), è intanto arrivato in zona, partendo dal Bangladesh.

Oppo F21 Pro ha un telaio redatto col design Oppo Glow in due colorazioni alternative, Cosmic Black e Sunset Orange: ambedue le iterazioni pesano 175 grammi, ma la versione arancione (7,54 mm) è leggermente più spessa dell’altra (7,49 mm), essendo realizzata in Fiberglass Leather, una pelle sintetica morbida al tatto, ma con notevoli valori di impermeabilità e resistenza alle sollecitazioni ed alle variazioni di temperatura, come dimostrato dall’azienda stessa in vari “stress test”.

Il frontale propone un display AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+, con 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling, inclusivo di un sottostante scanner per le impronte digitali. Il foro in alto a sinistra include un sensore Sony IMX709 (con matrice RGBW, del 60% più ricettivo della luce, ma col 35% di rumore in meno, rispetto all’IMX615), caratterizzato da un’apertura pari a f/2.4, da una risoluzione di 32 megapixel, dall’algoritmo Quadra Binning, e da un migliorato AI Portrait. Dietro, un totem rettangolare bi-colore ospita la tripla fotocamera posteriore, capace della funzione Bokeh Flare Portrait, con un sensore monocromatico da 2 megapixel, per la profondità (f/2.4), uno principale da 64 megapixel f/1.7) e uno per le macro, da 2 megapixel (f/3.3), con microlenti per ingrandimenti 15x e 30x, attorniato dall’Orbit Light, un anello luminoso ideale per assicurare scatti sempre nitidi. Lato audio, si menziona il mini-jack da 3.5 mm.

Il processore octacore Qualcomm Snapdragon 680 porta in dote all’Oppo F21 Pro il 4G sulle due nanoSIM e la scheda grafica Adreno 610: la RAM (LPDDR4X) beneficia dell’espansione virtuale, mentre lo storage (UFS 2.2) da 128 GB, può essere ampliato via microSD.

La sezione connettività dell’Oppo F21 Pro è corposa, col già citato 4G Volte, il Bluetooth 5.1, il GPS, il Wi-Fi ac dual band, l’NFC per i pagamenti, e la microUSB Type-C: quest’ultima avalla la connettività rapida SuperVOOC da 33W in favore della batteria, da 4.500 mAh. Sul versante software, sotto l’interfaccia ColorOS 12.1 (air gesture, smart security, smart notification hiding), risiede Android 11. Conclusi i pre-ordini, l’Oppo F21 Pro sarà in vendita al prezzo di 27.990 taka bangladesi, pari a circa 298 euro, dal 18 Aprile.