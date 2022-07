Oppo A97 5G: ecco il medio-gamma con Dimensity 810 e audio stereo Dirac

Ascolta questo articolo

Nonostante l’Oppo A96 sia presente anche in versione 5G (grazie al processore Snapdragon 695), in molti mercati è disponibile solo nella variante 4G. Forse anche per questo BBK ha annunciato il suo successore, con solo la nuova connettività mobile, rappresentato dall’Oppo A97 5G, in pre-ordine da oggi ma in vendita dal prossimo 15 Luglio al prezzo di 2.099 yuan (circa 311 euro).

L’Oppo A97 5G può essere scelto nelle colorazioni Quiet Night Black e Deep Sea Blue: ancora in termini di look, i bordi dello chassis (163.8 × 75.1 × 7.99 mm per 188 grammi) sono piatti, il frontale ha un notch a goccia e un mento accennato mentre, sul retro, il discorso si fa più elaborato visto che, all’interno di una larga sezione bitonale (più scura, più chiara), un bumper rettangolare ospita due anelli, per la dual camera con flash LED.

Passando alla sostanza, l’Oppo A97 5G integra un display LCD FullHD+ (2408 × 1080 pixel) da 6.56 pollici, con 90 Hz di refresh rate: la selfiecamera è da 8 megapixel mentre, la doppia fotocamera posteriore annovera un sensore principale da 48 (f/1.8) e uno secondario da 2 megapixel. Lato audio, vi è il mini-jack da 3.5 mm e due speaker stereo ottimizzati dalla francese Dirac. La sicurezza non è stata trascurata, in ragione del comodissimo ed efficace scanner d’impronte digitale posto di lato.

Per il processore, lo smartphone medio-gamma Oppo A97 5G ha optato per l’octacore (2,4 GHz) Mediatek Dimensity 810, realizzato a 6 nanometri e sostenuto da una GPU Mali-G52 MC2: la RAM, da 12 GB, può essere espansa virtualmente sino a 7 GB extra (totale 19 GB), mentre lo storage è previsto solo da 256 GB. Sul piano energetico, il costruttore ha predisposto una batteria da 5.000 mAh a carica rapida da 33W via microUSB Type-C.

In ambito connettività, l’Oppo A97 5G è equipaggiato col Dual SIM, con 5G, il GPS, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 (sebbene una fonte indiana faccia menzione del BT 5.1): sotto l’interfaccia ColorOS 12, opera infine Android 12.