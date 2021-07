Oppo A93S 5G: annunciato il gaming phone low cost con processore Mediatek

Nonostante sia trascorso relativamente poco tempo dal varo dello smartphone A93, il brand cinese Oppo by BBK Electronics ne ha appena annunciato, in Cina (per 1.999 yuan circa 261 euro), l’erede, noto col nome di Oppo A93S 5G (PFGM00), grazie all’avvicendamento – in “cabina di regia” – di Qualcomm col chipmaker Mediatek, sempre – però – sotto l’egida del sistema operativo Android 11 (velato dall’interfaccia proprietaria ColorOS 11.1).

Ideato nelle colorazioni Soda pesca bianca, Early Summer Guanghai (blu) e Summer Night Galaxy (nero), l’Oppo A93S 5G si avvale per la sicurezza sia del Face Unlock, tramite la selfiecamera da 8 megapixel (stabilizzazione elettronica, time-lapse, scena notturna, ritratto, beauty mode pre-attivata, video sino a 1080p@30fps) posta nel foro in alto a sinistra nel frontale, che di uno scanner per le impronte digitali, collocato sul frame laterale.

Sul versante multimediale risalta, con uno screen-to-body del 90,50% grazie all’ottimale compattamento delle cornici, un display LCD FullHD+ (405 PPI) da 6.5 pollici, con il 100% di copertura sulla scala colore DCI-P3, 1500:1 di contrasto, 600 nits massimi di luminosità (all’aperto) e, per i gamers (già beneficiati da un sistema di dissipazione 3D del calore), con 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di frequenza di campionamento del tocco.

Posteriormente, a sinistra, l’allineamento verticale incolonna un sensore da 48 (principale, f/1.7, stabilizzazione elettronica, video anche 1080p@30fps, slow-motion da 720P@120fps), 2 (macro, f/2.4) e 2 (profondità, f/2.4) megapixel.

A spingere le prestazioni del rinnovato Oppo A93s 5G è il processore octacore (2.2 GHz) Dimensity 700 affiancato dalla scheda grafica Mali-G57 MC2 da 950 MHz mentre, in tema di memorie, l’allestimento di RAM e storage (espandibile via microSD, max 256 GB) prevede 8 + 256 GB. Energizzato da una batteria dimensionata a 5.000 mAh, con carica rapida a 18W via microUSB Type-C, Oppo A93s 5G vanta le connettività Dual SIM, 4G VoLTE, 5G standalone e non, Wi-Fi ac dual band (hotspot, display), GPS (A-GPS, Beidou, Galilei, Glonass), mini-jack da 3.5 mm, e Bluetooth 5.1 (con codec AAC, SBC, APTX, LDAC, APTX-HD).