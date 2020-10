Oppo A73: ufficiale il medio-gamma con quadcam e scanner in-display

Oppo, brand del gruppo cinese BBK Electronics, ha incluso nel proprio listino della divisione tunisina, senza fornire indicazioni per un lancio globale (magari sotto diversa denominazione), il medio-gamma Oppo A73, con diverse specifiche mutuate dal già noto Oppo F17.

Denominato curiosamente come uno smartphone del 2017, il “nuovo” Oppo A73 propone uno chassis (159.8 x 72.9 x 7.4 mm, per 163 grammi) sia rinforzato sul davanti dal vetro Gorilla Glass 3 che piuttosto simpatico nelle colorazioni Dynamic Orange, Navy Blue, Classic Silver, con una porta microUSB Type-C sul basso per caricare rapidamente (a 30W, via VOOC Flash Charge 4.0) la batteria da 4.015 mAh, e uno scanner per le impronte digitali intelligentemente mimetizzato sotto il display.

Quest’ultimo, un pannello AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ resa secondo l’aspetto panoramico a 20:9, ideale per la fruizione dei contenuti filmici (stante anche il refresh rate mediano, da 60 Hz), è ben leggibile all’aperto, grazie alla luminosità (di picco) da 800 nits. La selfiecamera, da 16 megapixel (Sony IMX471, f/2.0), è posta in un classicissimo notch a V, e presiede al Face Unlock quale secondo sistema biometrico di bordo.

Anche retro, piuttosto sgombro e minimale, risponde alla tradizione, con un bumper squadrato che, posto di lato, prima del Flash Dual LED, ingloba i sensori della quadcamera che, oltre a due moduli monocromatici ausiliari da 2 (f/2.4, pixel da 1.75 micron), propone un modulo principale da 16 (f/2.2, messa a fuoco fasica, pixel da 0.8 micron) e uno ultragrandangolare (119,9°) da 8 megapixel (f/2.2, pixel da 1.12 micron).

Chiamato a presiedere la scheda tecnica del device, inclusiva di svariate connettività (Dual SIM con 4G VoLTE, GPS con Glonass, jack da 3.5 mm, Wi-Fi ac dual band, NFC e Bluetooth 5.0), sul versante software è Android 10 sotto interfaccia ColorOS 7.2 mentre, sul piano hardware, è il processore octacore (2.0 GHz) Snapdragon 662 che, assieme alla GPU Adreno 610, sfrutta – secondo l’allestimento – 6 od 8 GB di RAM (LPDDR4X) e, sempre e comunque, 128 GB di storage locale (UFS 2.0), espandibile via microSD di ulteriori 512 GB.