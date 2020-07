Oppo A72 5G: ufficiale il medio-gamma con 5G e display a 90 Hz

Era l’Aprile scorso quando BBK Electronics lanciò lo smartphone Oppo A72 4G, con 5 fotocamere in totale, di cui 4 posteriori, e una maxi batteria: il tempo è ormai maturo per il varo, a partire dal prossimo 31 Luglio, di un aggiornamento dello stesso, in veste di Oppo A72 5G, con diversi cambiamenti (non tutti migliorativi) nella sua scheda tecnica.

Oppo A72 5G (162.2 x 75 x 7.9 mm, per 175 grammi, nelle colorazioni Neon, Simple Black, e Oxygen Violet), nel complesso, è esteticamente molto simile al predecessore. Il frontale adotta sempre un foro in alto a sinistra per la selfiecamera, ma quest’ultima cala a 8 megapixel (f/2.0, video sino a 1080p@30fps), lasciando il restante spazio all’LCD FullHD+ (405 PPI), confermato da 6.5 pollici estesi panoramicamente a 20:9, ma con un refresh rate che sale sino a 90 Hz. Anche il segmento computazionale subisce una mutazione, finalizzata all’introduzione del modem per il 5G.

Il nuovo processore, nell’Oppo A72 5G, è un Mediatek Dimensity 720, a 8 core (2 GHz), costruito a 7 nanometri ed abbinato a una GPU Arm Mali-G57 MC3, che per l’occasione sfrutta 8 GB di RAM (LPPDR4x) e 128 GB di storage (UFS 2.1). Confermato di lato lo scanner per le impronte digitali, sul retro il bumper è ora squadrato, visto che ospita, assieme al Flash LED, i sensori di una tripla fotocamera (contro i 4 di prima), formata da un modulo da 16 (principale, f/1.7, video anche a 1080p@30fps), da uno da 8 (ultragrandangolo) e da uno da 2 (profondità) megapixel.

Corredato acusticamente di un jack da 3.5 mm e delle ottimizzazioni della tecnologia Dirac 2.0, Oppo A72 5G si avvale del Dual SIM, del 4 e 5G, del GPS (BeiDou, Glonass, Galileo), del Wi-Fi ac dual band (direct), e del Bluetooth 5.0. Tuttavia, la porta microUSB 2.0 Type-C carica, rapidamente a 18 watt, una batteria compattata a soli 4.080 mAh (vs i 5.000 precedenti), a fronte di esigenze energetiche certamente ampliate.

Il sistema operativo, in dote all’Oppo A72 5G, prezzato a 1.899 yuan (circa 231 euro secondo le quotazioni del cambio attuale), è Android 10, sotto l’interfaccia proprietaria ColorOS da poco giunta alla release 7.2.