Oppo A58 5G: ufficiale con 50 mpx, maxi batteria a carica rapida e audio stereo

Si può senza dubbio dire che Oppo sia uno dei marchi più prolifici in assoluto, in particolar modo se si pensa al numero di device apparsi nella serie di medio-gamma A che, in queste ore, si è arricchita anche del modello Oppo A58 5G, animato da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria ColorOS 12.1.

Il nuovo Oppo A58 5G (163,8×75,04×7,99 mm per 188 grammi), impermeabile secondo lo standard IP54, conserva lo stile del vecchio modello per quello che riguarda l’anteriore, con mento visibile e notch a goccia sul davanti, per la selfiecamera: lo scanner per le impronte digitali è posto di lato nel tasto di accensione, con le vere novità stilistiche affidate al retro. Qui, su una superficie opaca nei colori nero Starry Black, viola Breeze Purple e celestino Tranquil Sea Blue, si staglia una maxi ellisse lucida a sinistra, con due cerchi molto grandi, di cui uno dedicato al sensore principale e l’altro, con riflessi irradiati a X, contenente sia il Flash LED che il sensore secondario.

Multimedialmente, l’Oppo A58 5G va tra alti e bassi. Il display è ampio, con i 6.56 pollici conferiti all’LCD in 20:9 come rapporto d’aspetto e, in più, vi sono un refresh rate che arriva a 90 (partendo da 60) Hz, oltre a 600 nits di picco per la leggibilità all’aperto. Il problema però è che la risoluzione, con 269 PPI di densità, è solo HD+, ovvero pari a 1.612 x 720 pixel. La selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.0), supporta il Face unlock 2D e gira video in FullHD a 30 fps, come la dual camera posteriore.

Quest’ultima vanta un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) e uno secondario, per la profondità e la modalità ritratto, da 2 megapixel (f/2.4): vi sono due speaker stereo, con l’audio che può contare anche sul mini-jack da 3.5 mm.

La sezione deputata alle prestazioni dell’Oppo A58 5G prevede il processore a 8 core (2.2 GHz massimi) a 7 nanometri MediaTek Dimensity 700, con la GPU ARM Mali-G57 MC2 da 950 MHz: la RAM, LPDDR4x, ampliabile virtualmente di 5 GB, è di 6 od 8 GB, mentre lo storage UFS 2.2, sempre espandibile via microSD, arriva a 128 o 256 GB, con le combo di memoria sostanziate in 6+128, 8+128 GB e 8+256 GB (già in pre-ordine per 1.699 yuan, circa 230 euro).

La batteria dell’Oppo A58 5G, da 5.000 mAh, promette 8.5 ore di gaming e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 33W tramite la microUSB Type-C: le restanti connettività mettono a referto la presenza del Wi-Fi 5, del Dual SIM con 5G, del Bluetooth 5.3, e del GPS (Beidou, Galileo, Glonass, QZSS).