Oppo A33: ufficiale il low cost con hole display da 90 Hz

Senza troppo clamore, BBK Electronics ha ufficializzato in Indonesia, rendendolo già disponibile ai pre-ordini sull’e-store locale del proprio sito ufficiale, lo smartphone di fascia medio-bassa Oppo A33, seguito dell’Oppo A32 apprezzato verso la metà Settembre.

Oppo A33, pur essendo molto sottile (8.4 mm), ospita una corposa batteria, da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W, in grado di assicurare un’ampia autonomia, grazie alla funzione Super Power Saving Mode (che entra in scena al 5% di energia residua), e di durare molto come ciclo di vita, in virtù della Sleep Standby Optimization (funzionamento in modalità ridotta nelle ore notturne).

Non troppo spesso, quindi, l’Oppo A33 si fa apprezzare esteticamente anche sul frontale, protetto da un vetro Gorilla Glass 3: sotto quest’ultimo, un foro in alto a sinistra cela la selfiecamera, da 8 (f/2.4, HDR) megapixel mentre, sul retro, nelle colorazioni Mint Creamn e Moonlight Black, si può scorgere sia lo scanner per le impronte digitali che, nell’apposito bumper allungato, la triplice fotocamera, da 13 (f/2.2, principale, stabilizzazione elettronica, video FullHD@30fps), 2 (macro, f/2.4), 2 (Ritratto, f/2.4). In termini visuali, Oppo A33 stupisce per il suo portare il refresh rate da 90 Hz a un display LCD TFT da 6.5 pollici risoluto in appena HD+.

Viaggia sulla linea di galleggiamento che le evita la Go Edition di Android 10 (sotto la nuova interfaccia ColorOS 7.2) l’array elaborativo, ruotante attorno al processore octacore (1.8 GHz) Snapdragon 460 ed alla di lui GPU Adreno 610, visti gli appena 3 GB di RAM ed i 32 GB di storage, ampliabile via microSD (con slot dedicato) di 256 GB ulteriori.

Ben attrezzato, invece, il segmento delle connettività, con la microUSB Type-C, il Wi-Fi ac (direct, hotspot), il 4G, il GPS (Beidou, A-GPS, Galileo, Glonass), ed il Bluetooth 5.0 LE (A2DP). Attualmente, Oppo A33 è in pre-ordine, sul sito del brand, prezzato a 2.299.000 rupie indonesiane, pari a circa 132 euro, con disponibilità effettiva dal 2 Ottobre.