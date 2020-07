Oppo A12s: ufficiale il low cost con doppia fotocamera posteriore

A quattro mesi circa dal varo dell’economico Oppo A12, BBK Electronics ne ha annunciato una variante, sempre molto entry level nelle specifiche che, rappresentata dall’Oppo A12s, riesce comunque ad eseguire una versione standard e non Go di Android Pie, celandola – in questo caso – sotto l’interfaccia proprietaria ColorOS 6.1.

Oppo A12s integra, sulla superficie dello chassis (155.9 x 75.5 x 8.3 mm, per 165 grammi) in policarbonato colorato nelle nuance Light Silver e Light Blue con finitura opaca sul retro, un luminoso (450 nits) display LCD IPS da 6.22 pollici, risoluto in HD+ (271 PPI) e protetto da graffi ed urti grazie ad un vetro Gorilla Glass 3: il notch a goccia, in alto, esibisce una piccola insenatura a V nell’ambito della quale è collocata, con tanto di abbellimenti fotografici AI Beauty Mode, la selfiecamera, da 5 (f/2.4) megapixel.

Al contrario di tanti altri smartphone low cost, Oppo A12s implementa sul retro uno scanner circolare per le impronte digitali mentre, a precedere il Flash LED, è posto un semaforo orizzontale che, in alto a sinistra, raggruppa i sensori della dual camera, da 13 (f/2.2, HDR, messa a fuoco fasica, panorama, video a 1080p@30fps) + 2 (f/2.4, profondità) megapixel. Lato audio, invece, è possibile contare su un jack da 3.5 mm con Radio FM al seguito.

A confermare la natura cheap dell’Oppo A12s concorrono anche i 3 GB di RAM, posti in supporto del processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio P35 e della di lui scheda grafica PowerVR GE8320: lo storage (eMMC 5.1) ammonta a 32 GB, ma è espandibile grazie a microSD da 256 GB extra massimi.

GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), Dual SIM con 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, e Wi-Fi n formano l’array delle connettività per l’Oppo A12s (attualmente prezzato a pressappoco 120 euro nostrani) che, nel ricaricare la batteria, da 4.230 mah, ricorre ad una comune microUSB 2.0, mettendo da parte ogni velleità di ricarica rapida.