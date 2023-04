Onyx Boox Tab Ultra C: ufficiale il nuovo taccuino digitale con Android

Era il Novembre 2022 quanto Onyx presentò il tablet e-reader Boox Tab Ultra, che poi vinse l’iF Design Award. Ora, a distanza di mesi, è giunto il tempo del suo successore, ovvero del Boox Tab Ultra C.

Quest’ultimo, del 50% più sottile che in passato, riesce a restituire la sensazione dello scrivere sulla carta anche in combinazione con uno dei suoi accessori, la stilo Boox Pen2 Pro da 4.096 livelli di pressione con gomma all’altro capo della stessa. Di base, questo Onyx Boox Tab Ultra C (225 x 184,5 x 6,7 mm per 480 grammi) ha uno schermo e-ink Carta 1200 da 10.3 pollici, con tecnologia Kaleido 3 a 4.096 colori: la sua risoluzione è di 2.480 x 1.860 pixel, con definizione a 300 PPI in bianco e nero (utile per concentrarsi), e di 1.240 x 930 pixel, con 150 PPI nella modalità a colori (utile per lasciarsi ispirare verso nuove idee). Grazie a 4 modalità di refresh rate, è possibile adattarne l’uso all’impiego delle app, alla lettura degli ebook, delle pagine internet e della scrittura.

La tecnologia E Ink ConfortGaze consente di regolare l’illuminazione frontale, sia per quel che concerne la tonalità che in merito all’intensità, per leggere sempre adeguatamente di giorno come di notte: c’è anche un trattamento anti-riflesso per leggere adeguatamente sotto la luce del Sole. Tramite i pogo pin magnetici laterali si può connettere una opzionale (in promo a 50 euro) cover con tastiera per la produttività, facendo del Boox Tab Ultra C una sorta di notebook.

Sul retro c’è una fotocamera da 16 megapixel, funzionante con le app che se ne avvalgono e implementata con una funzione di OCR per quando di scansionano i documenti.

All’interno opera il chipset octacore Qualcomm Snapdragon 662 con GPU dedicata, che si avvale di 4 GB di RAM LPDDR4X e di 128 GB di storage UFS 2.1, espandibile via microSD. Il costruttore promette anche 10 GB di storage sul cloud gratuito. Capace di supportare 24 formati digitali, il Boox Tab Ultra C ha l’ultimo firmware aggiornato (su base Android 11), che porta in dote diverse opportunità, come la sincronizzazione con i servizi cloud principali di terze parti, la possibilità di inserire link a file e indirizzi internet nelle note perché abbiano più contesto, e la conversione delle note prese a mano in testo.

Provvisto anche di 2 altoparlanti e di 2 microfoni, Boox Tab Ultra C ha lo scanner per le impronte digitali nel tasto di accensione, e supporta le connettività senza fili Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1: la batteria, da 6.300 mAh, ottiene la carica attraverso la porta microUSB Type-C usabile anche per trasferire file di ebook, audio-book e podcast. Attualmente Onyx Boox Tab Ultra C si può comprare sullo store ufficiale, al prezzo di 649,99 euro, con spedizioni dalla seconda settimana di Maggio. In quella successiva comincerà la disponibilità pure su Amazon.