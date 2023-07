OnePlus Nord CE 3 5G: ufficiale il nuovo re della fascia media

OnePlus ha ampliato oggi la sua offerta di smartphone Android di fascia media per il mercato indiano, presentando l’OnePlus Nord CE 3 5G, che si aggiunge al OnePlus Nord 3 5G, già disponibile a livello globale e anche in Italia. Il nuovo modello è una variante intermedia tra il Nord 3 5G e il Nord CE 3 Lite 5G, uscito tre mesi fa, dal quale riprende lo stile generale: rispetto a quest’ultimo, però, propone maggiori prestazioni e una migliore qualità dello schermo.

Dopo essere stato al centro di vari rumor che lo avevano confuso con il suo fratello minore, praticamente identico nell’aspetto, OnePlus Nord CE 3 5G è finalmente ufficiale, anche se non arriva nel nostro paese (almeno per ora). Il nuovo membro della famiglia Nord 2023 di OnePlus è uno smartphone di fascia media che sfoggia buone caratteristiche tecniche, una sorta di compromesso tra Nord 3 5G e Nord CE 3 Lite 5G, a partire dal chipset che è lo Snapdragon 782G di Qualcomm, una soluzione non recentissima ma comunque capace di assicurare all’utente buone esperienze (è una versione leggermente modificata e migliorata del ben riuscito Snapdragon 778G).

A supportare il processore, assieme alla GPU Adreno 642L, ci sono 8 o 12 GB di memoria RAM (di tipo LPDDR5X), gestiti al meglio dalla tecnologia RAM-Vita di OnePlus, e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (UFS 3.1), non espandibili. Sul fronte, OnePlus Nord CE 3 5G ha un grande display da 6,7 pollici che eredita la tecnologia (Fluid AMOLED) dal fratello maggiore e la risoluzione (Full HD+) dal fratello minore; il refresh rate è a 120 Hz.

Nella parte superiore c’è un foro circolare e centrato che contiene una fotocamera da 16 megapixel. Sul retro, all’interno di due cerchi circolari disposti a semaforo (e leggermente in rilievo rispetto alla scocca), tratto distintivo della gamma Nord 2023, c’è il comparto fotografico triplo: niente sensore principale da 108 megapixel (come il modello Lite); al suo posto c’è lo stesso IMX890 di Sony da 50 megapixel (con OIS) del Nord 3. A completare il comparto fotografico, poi, ci sono un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Ci sono tre dettagli condivisi con il modello Lite: il lettore delle impronte digitali è integrato nel tasto di accensione/spegnimento; non c’è l’Alert Slider; la batteria è da 5.000 mAh, anche se in questo caso la ricarica rapida cablata è a 80 W (invece di 67 W). In tema di connettività, troviamo a bordo 5G, NFC per i pagamenti, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, infrarossi, GPS e USB Type-C. Il sistema operativo è Android 13 sotto l’interfaccia proprietaria OxygenOS 13.1.

Secondo alcune fonti, OnePlus Nord CE 3 5G è già disponibile al pre-ordine in India, con le vendite effettive che inizieranno il prossimo 13 luglio. Sul mercato indiano, il prezzo del OnePlus Nord CE 3 5G sarebbe di 29.999 rupie (circa 345 euro) per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e di 34.999 rupie (circa 400 euro) per la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Non si sa ancora se e quando lo smartphone arriverà anche in Europa.