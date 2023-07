OnePlus Nord 3: il nuovo smartphone con display Fluid AMOLED, MediaTek Dimensity 9000 e fotocamera da 50MP

OnePlus ha presentato il suo ultimo smartphone di fascia media, il modello OnePlus Nord 3, che si propone come un vero e proprio flagship killer, grazie alle sue caratteristiche tecniche di alto livello e al suo prezzo competitivo.

L’OnePlus Nord 3 si fa notare per il suo design elegante e distintivo, disponibile in due colorazioni: Tempest Gray, con una finitura opaca e testurizzata che trasmette solidità e durevolezza, e Misty Green, con una finitura brillante e di design. Il retro è in vetro Gorilla Glass 5, mentre il display è protetto da un vetro Dragontrail. Il profilo è piatto e lateralmente non poteva mancare l’iconico Alert Slider per il silenziamento rapido di suonerie e notifiche.

Le dimensioni sono di 162,6 x 75,1 x 8,15mm per un peso di 191,5 grammi. Il display del OnePlus Nord 3 è uno dei suoi punti di forza: si tratta di un pannello Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici con una risoluzione QHD+ da 2772×1240 pixel, una densità di 450ppi e una frequenza di aggiornamento variabile da 40 a 120Hz, che garantisce una fluidità e una qualità visiva eccezionali. Il display copre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e sRGB e supporta l’HDR 10+. La luminosità di picco raggiunge i 1450nits, mentre il PWM è di 1440Hz. Il rapporto schermo/corpo è del 93,5%, con bordi sottili su tutti i lati. Il sensore di impronte digitali è integrato sotto lo schermo.

Sotto la scocca del OnePlus Nord 3 batte il chipset MediaTek Dimensity 9000, realizzato con tecnologia a 4nm e capace di raggiungere una frequenza massima di 3.05GHz. Si tratta di un SoC potente e versatile, che supporta la connettività 5G SA/NSA Dual SIM, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC e l’IR (infrarossi). Il processore è affiancato da una memoria RAM LPDDR5X da 8 o 16 GB e da una memoria interna UFS 3.1 da 128 o 256GB, non espandibile. Per garantire un’ottima dissipazione del calore, OnePlus Nord 3 dispone di una camera di vapore da 4.129mm2.

Il comparto fotografico del OnePlus Nord 3 è composto da quattro sensori: uno anteriore da 16MP con apertura f/2.4 e tre posteriori: uno principale da 50MP con sensore Sony IMX890 e stabilizzazione ottica (OIS), uno ultra grandangolare da 8MP con sensore Sony IMX355 e angolo di visione di 112° e uno macro da 2MP. Le fotocamere sono in grado di catturare immagini dettagliate e luminose in ogni condizione di luce, grazie anche al supporto dell’intelligenza artificiale e delle modalità dedicate come la notturna, la pro e la HDR. I video possono avere una risoluzione massima 4K a 60fps con riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale.

La batteria del OnePlus Nord 3 è una dual cell da 5.000mAh, che assicura un’autonomia elevata e una ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, che permette di passare dallo 0 al 100% in circa mezz’ora. Per preservare la durata della batteria, OnePlus Nord 3 integra il Battery Health Engine che consente di mantenere le massime prestazioni fino a 1.600 cicli di ricarica completa. Il sistema operativo del OnePlus Nord 3 è OxygenOS 13.0 basato su Android 13, che offre un’interfaccia fluida, personalizzabile e ricca di funzionalità esclusive. Tra queste ci sono la Zen Space, che aiuta a concentrarsi su determinate attività, senza distrazione, e O-Relax, che aiuta nel rilassamento. Inoltre OnePlus garantisce 3 major update e 4 anni di patch per Nord 3.

OnePlus Nord 3 sarà disponibile a partire dal 12 luglio nelle versioni: 8+128 GB al prezzo consigliato di 449 euro, e 16+256 GB al prezzo consigliato di 549 euro. Dal 5 al 31 di luglio, in esclusiva su OnePlus.com, sarà attiva l’offerta Early Bird: gli utenti potranno acquistare la versione da 16+256GB a 499 euro. Gli utenti che effettueranno il pre-ordine di OnePlus Nord 3 tra il 5 luglio e il 12 luglio avranno la possibilità di selezionare un regalo gratuito durante la procedura di checkout, fino a esaurimento scorte. A seconda della versione del dispositivo scelto, gli utenti potranno scegliere tra una stampante Fujifilm INSTAX mini Link + pellicola Fujifilm INSTAX mini oppure un paio di cuffie OnePlus Nord Buds. OnePlus Nord 3 è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo performante, bello e conveniente. Non perdete l’occasione di acquistarlo al miglior prezzo e con un regalo in più!