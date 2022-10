OnePlus Nord 300 5G: ufficiale lo smartphone 5G con maxi batteria

Ascolta questo articolo

A Giugno, la concessione della certificazione da parte della FCC, fece intendere che sarebbe arrivato a breve sul mercato americano un nuovo smartphone 5G di fascia media, nella serie Nord del produttore cinese OnePlus (by BBK): trascorsa l’estate, nel mentre si procede a grandi passi verso l’inverno, il dispositivo in questione è stato ufficialmente presentato negli USA col nome di OnePlus Nord 300 5G.

Erede del modello dello scorso anno, il nuovo OnePlus Nord 300 5G ha un design e una scheda tecnica ispirati all’OnePlus Nord N20 SE (che, però, aveva 60 Hz, un octacore Helio G35, 8 megapixel davanti, 50 megapixel dietro, risultando privo dell’NFC): davanti, lo schermo forato cede il passo a un notch a goccia, mentre dietro vi è un bumper squadrato. I frame laterali sono piatti e gli angoli arrotondati: lo scanner per le impronte digitali è posizionato di lato. Sempre lungo il perimetro vi è lo slot per espandere lo storage, di un massimo di 1 Terabyte, via microSD, e il mini–jack da 3.5 mm: in tal modo, non è necessario optare per dispositivi con storage più grandi o rinunziare ai propri auricolari datati già in proprio possesso.

Il display dell’OnePlus Nord 300 5G è un pannello LCD da 6.56 pollici, risoluto in HD+ (1.612 x 720 pixel), con un refresh rate da 90 Hertz. Davanti, la selfiecamera arriva a 16 megapixel: posteriormente, non c’è più una tripla fotocamera. Il costruttore ha rinunciato alla macro lens da 2 megapixel, con i due sensori che prevedono quello per la profondità, da 2 megapixel, e uno principale che ora arriva a 48 megapixel (vs i precedenti 13).

Per il processore octacore, si passa da Qualcomm a MediaTek, è vero: però il nuovo processore adottato, il Dimensity 810, è a 6 nanometri di litografia, risultando più efficiente del vecchio Snapdragon 480 ad 8 nanometri. In ambito mnemonico, a bordo dell’OnePlus Nord 300 5G si trovano solo 4 GB di RAM e 64 GB per lo storage che, come si è visto, è però espandibile. La batteria, dimensionata a 5.000 mAh, rispetto ai vecchi 18W, ora si carica tramite la carica rapida SuperVOOC a 33W (col caricatore incluso in confezione).

Provvisto anche di Dual SIM, NFC, GPS, Wi-Fi ac e Bluetooth 5.3, il nuovo OnePlus Nord 300 5G cela Android 12 sotto l’interfaccia OxygenOS 12: per l’acquisto, nella sola colorazione Midnight Jade, occorrerà attendere il 3 Novembre, quando l’operatore telefonico T-Mobile (e Metro by T-Mobile) lo venderà alla cifra di 228 dollari, con varie promo riservate a coloro che siano già clienti di T-Mobile, o che vi passino da un altro operatore rivale.