OnePlus Ace Pro Genshin Impact edition: ufficiale il top gamma 5G a tema

Ascolta questo articolo

Lo scorso anno, OnePlus lanciò lo smartphone OnePlus 9RT in edizione Genshin Impact collaborando con miHoYo, lo studio di sviluppo del noto gioco d’azione multi-player: ora, usando un device già sfruttato per una collaborazione con Razer, il brand telefonico cinese ha presentato, sempre assieme a miHoYo, l’OnePlus Ace Pro Genshin Impact edition.

Dal punto di vista delle personalizzazioni, lo smartphone viene spedito in una confezione la cui trama rievoca l’ingresso al porto di Liyue. L’interno comprende vari gadget, come una “Lettera ai viaggiatori” (inclusiva di mille pietre grezze), un poster in edizione limitata in pittura di noci, una cover con ventilatore per dissipare il calore, un adattatore di ricarica “butterfly seat“, una statuina del fantasma per il famiglio, una spilla per estrarre la SIM a forma di arma di Hu Tao, cui è dedicata quest’edizione del telefono.

Il retro dell’OnePlus Ace Pro Genshin Impact edition ha una scocca con un design ottenuto dopo 130 processi e 25 giorni, grazie all’uso di una “tecnologia in vetro di seta di terza generazione“: il colore, opaco, è un marroncino noce, con una trama a fiamma che regala giochi di luce e ombre commisurati con l’angolazione con cui si guarda la retrocover che, in basso, mediante goffratura, reca “la testa del ritratto in noce“. Sul logo di OnePlus c’è una piccola farfalla, mentre vi è anche un accento in rosso per il pulsante di accensione. La sezione del Flash, invece, presenta il “Plum Blosson Eye” di noce. Lato software, non mancano un tema e stickers a tema, un’animazione d’avvio ad hoc, animazioni esclusive per lo sblocco via impronta digitale e la ricarica, icone a tema per le app e e regali in–game esclusivi.

Per il resto, tecnicamente si tratta del normale OnePlus Ace Pro. Il display è un AMOLED FullHD+ da 6.7 pollici con 120 Hz di refresh rate. La selfiecamera arriva a 16 megapixel mentre la multicamera, tripla, ha un sensore per le macro da 2, un ultragrandangolo da 8 e un sensore principale da 50 megapixel. Il device si fa guidare dal processore Snapdragon 8+ Gen 1: la versione Genshin Impact edition prevede 16 GB per la RAM e 512 GB per lo storage di archiviazione. La batteria, da 4.800 mAh, si carica rapidamente a 150 In .

L’OnePlus Ace Pro Genshin Impact edition è già in pre–ordine con spedizioni dal 31 Ottobre, al prezzo di 4.299 yuan (circa 600 euro): volendo, lo si può raffreddare comprando a parte un Yuashen Limited Edition 18W Freezing Point Phone Cooler dal prezzo di 219 yuan (30 euro) scontati a 199 yuan (27 euro).