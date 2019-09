Nubia Red Magic 3S: con lo Snapdragon 855, il gaming phone ora fa paura

Preceduto da un hype notevole, dovuto alle prestazioni meritate in più d’un benchmark, l’atteso gaming phone Red Magic 3S della cinese Nubia Technology (controllata ZTE) è stato finalmente presentato in Cina (ove esordirà dal 9 Settembre), in due varianti, differenziate a seconda della configurazione mnemonica scelta (8+128 GB, a 380 euro o 2.999 yuan, 12+256 GB, a 481 euro o 3.799 yuan).

Degno prosecutore del modello precedente, di cui riprende il design e diverse specifiche, con qualche aggiornamento di peso lato prestazioni, il Nubia Red Magic 3S (171.7 x 78.5 x 9.65 mm, per 195 grammi) conferma la sua vocazione da intrattenitore videoludico, grazie al luminoso (430 nits di punta) pannello AMOLED, FullHD+, da 6.65 pollici con aspetto panoramico 19.5:9, concepito per lavorare a 240 Hz di frequenza di aggiornamento con 90 Hz di refresh rate, privo di qualsivoglia sfarfallio stante la presenza del DC Dimming.

Anche la presenza di un sistema di raffreddamento misto, passivo via heatpipes e attivo mediante ventolina, offre il suo contributo, mantenendo sotto controllo i bollenti spiriti del chip logico, ora un aggiornatissimo processore Snapdragon 855 Plus (con GPU Adreno 640), chiamato a dialogare con veloci storage, espandibili, di tipo UFS 3.0, e con memorie per il multi-tasking di tipo LPDDR4X.

Sempre in ottica gaming, il Red Magic 3S conserva una notevole immersività, sia a livello sonoro, grazie al 3D Surround, qualora si usino le cuffie via jack da 3.5 mm o ci si affidi alla coppia di speaker stereo frontali, che in termini di sensazioni, in virtù del contributo offerto dal motorino aptico 4D incaricato di generare le vibrazioni nelle fasi più concitate del gioco.

Sul versante comunque multimediale, in ambito “imaging”, le fotocamere totali del Nubia Red Magic 3S, genericamente completo anche nel roster connettivo (Wi-Fi ac a doppia banda con antenne 2×2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, GPS con posizionamento BeiDou e Glonass, Dual SIM con 4G), sono due: quella anteriore, per i selfie, arriva a 16 megapixel (f/2.0), mentre quella posteriore, posta centralmente in alto sopra un oblungo scanner digitale e sotto un Flash LED, arriva a 48 megapixel (Sony IMX586, f/1.7, messa a fuoco con rilevamento fasico in 0.1 secondi) e, nonostante sia unica, beneficia di una modalità di scatto notturno (Super Night), come anche di un obiettivo grandangolare (80.32°) per panorami e foto di gruppo.

Ottime, infine, le scelte di Nubia per batteria e sistema operativo: nel primo caso, il Red Magic 3S mette in campo 5.000 mAh caricabili via Type-C, rapidamente a 27W grazie al QC4 mentre, lato software, è presente l’ultima interfaccia proprietaria, Redmagic OS 2.1, sotto cui si cela la penultima versione di Android, la 9.