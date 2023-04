Nubia annuncia il top gamma per l’alpinismo Nubia Z50 Mountain LifeStyle

Il celebre marchio cinese ZTE non è affatto nuovo nel presentare smartphone dedicati o personalizzati ad hoc. Di recente, ha introdotto sul mercato la versione dedicata a Van Gogh dello ZTE Nubia Z50 Ultra e, nelle score ore, si è cimentato con la versione Mountain LifeStyle del modello base, il Nubia Z50 introdotto sul mercato lo scorso Dicembre 2022.

Il nuovo Nubia (sotto marchio di ZTE) Z50 Mountain LifeStyle di base ha lo stesso hardware del modello standard. Quindi possiamo aspettarci uno schermo curvo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, ovvero a 2400 x 1080 pixel, beneficiato dalla profondità colore a 10-bit e adattissimo al gaming, in forza di un refresh rate di 144 Hz.

Il retro stupisce altrettanto, con una dual camera capace di girare video in 8K. A comporla, oltre a un sensore ultragrandangolare (116°) da 50 megapixel con funzione di macro a 2 cm, è un sensore principale Sony IMX787 da 64 megapixel, con obiettivo da 35 mm eq. e stabilizzazione ottica (OIS). Il coinvolgimento multi-sensoriale punta poi su un motore aptico sull’asse X e su due speaker stereo ottimizzati col supporto al DTS: X Ultra.

A guidare lato software questo device è Android 13 sotto l’interfaccia MyOS 13. Lato hardware si trova il chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 capace di interagire con una RAM LPDDR5x e con uno storage UFS 4.0. A tenere a bada i bollenti spiriti di questo set bada un sistema a camera di vapore. La batteria, da 5.000 mAh, si carica rapidamente a 80W.

La versione Mountain LifeStyle è adatta a uno stile di vita attivo, come confermato dallo slogan sul retro (Urban Outdoor), e dall’impiego di un materiale diverso per la back cover: quest’ultima non è più in vetro ma, in questo caso, è realizzata in nylon balistico, con un design goffrato che non attira le impronte, mantiene salda la presa in mano e, soprattutto, all’insegna di un rivestimento che non si rompe se cade a terra. Nella specifica versione ad hoc dedicata all’alpinismo, la confezione comprende, oltre allo smartphone, anche una coperta, un vecchio macina caffè e una torcia vecchio stile.

Il giorno dell’esordio della commercializzazione, il 1° Maggio, il Nubia Z50 Mountain LifeStyle costerà 2499 yuan, pari a circa 329 euro mentre, dal 2 Maggio, costerà 500 yuan (quasi 66 euro) in più.