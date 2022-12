ZTE Nubia Z50: il top gamma 5G è ufficiale con super chipset Snapdragon 8 Gen 2

Ascolta questo articolo

Pur non artistico come il Nubia Z40S Pro in Starry Night Collector’s Edition, il nuovo Nubia Z50 appena presentato da ZTE non è meno elegante, con una versione a sandwich in vetro e una col retro in pelle. Il frame laterale è sempre in metallo.

Attualmente, è possibile comprare lo ZTE Nubia Z50 nelle combinazioni 8+128 GB a 2999 yuan, 8+256 GB a 3399 yuan, 12+256GB a 3699 yuan, 12+512 GB a 3999 yuan, 16 GB+1 TB a 5999 yuan e, in quella regalo Costa Coffee con alcuni accessori e 12+512GB a 4199 yuan. Le colorazioni sono tre: White Island, Black Reef e Lantau.​​​​ Il frontale ha cornici orizzontali alte e bassa piccole e assenti sui lati, curvi: l’area visuale reca un foro in alto e integra uno scanner d’impronte digitali.

Il display OLED da 6,67”, con rapporto panoramico a 20:9, è risoluto in FullHD+, con 1000 nits massimi di luminosità, DCI-P3 al 100%, profondità colore a 10-bit, sino a 144 Hz di refresh rate, 360 Hz di frequenza di campionamento del tocco, contrasto a 3000000:1, e protezione dalla luce blu. La selfiecamera è da 16 megapixel (f/2.45) mentre, dietro, assieme al sensore per lo spettro multicanale e al Flash anulare, vi è una dual camera, con un sensore principale da 64 megapixel stabilizzato otticamente (f/1.6, 35 mm eq) e un ultragrandangolo (116°) da 50 megapixel (f/2.2) con macro a 2 cm. I video sono girati in 8K.

Completo di due speaker stereo, con amplificazione smart e supporto al DTS: X Ultra, e del motore aptico sull’asse X, il Nubia Z50 annovera un’ampia vapor chamber per raffreddare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con GPU Adreno 740, sostenuto dalla RAM LPDDR5x e dallo storage UFS 4.0: la batteria, da 5.000 mah, con carica by-pass per giocare mentre si carica, beneficia del fast charging cablato a ben 80W di potenza

Le connettività prevedono due nanoSIM per il 5G, il GPS, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi ac dual band: dietro la MyOS 13, senza annunci pubblicitari, è nascosto Android 13.