Nokia T20: ufficiale il tablet low cost con audio stereo OZO e connettività mobile

Dopo le indiscrezioni diffuse ad arte verso la fine dello scorso mese, HMD Global ha effettivamente messo in campo il suo primo tablet, noto come Nokia T20, da quando è licenziataria della connazionale finlandese Nokia.

L’ottimizzazione delle cornici non è il forte di questo tablet Nokia T20 (247.6 x 157.5 x 7.8 mm, 465 grammi), realizzato con uno chassis in alluminio con certificazione IP52 (impermeabile agli schizzi d’acqua, immune alle intrusioni di particolato) e certificato Android Enterprise Recommended: il display, protetto da un vetro temperato, è un LCD da 10.4 pollici risoluto a 1200 x 2000 pixel secondo un rapporto a 5:3, capace di spingersi a 400 nits di luminosità massima, rispettoso della vista (come da certificazione SGS per la bassa emissione di luce blu). La selfiecamera, attrezzata per il Face Unlock, visto che manca lo scanner per le impronte digitali, è da 5 megapixel, con fuoco fisso: sul retro, a destra quando girato di 45° in orizzontale, campeggia, in un pillolotto, con tanto di Flash LED, un sensore fotografico da 8 megapixel, con autofocus.

Lato audio, nel Nokia T20 risultano di stanza due microfoni e altrettanti speaker stereo, con amplificatore di potenza e ottimizzazioni proprietarie OZO (proseguendo la tradizione maturata con la singolare videocamera Nokia OZO dell’epoca pre HMD).

Viaggia a 1.8 GHz di clock frequency, sia per i due core Cortex A75 che per i sei core A55 il già noto (in quanto visto anche sul recente smartphone Realme C25Y) processore octacore UNISOC T610, equipaggiato con una GPU ARM Mali G52 MP2 da 614 MHz: in tema di allestimenti mnemonici, il tablet Nokia T20 è predisposto sia nel setting da 3+32 GB, non previsto in tutti i mercati, che in quello da 4+64 GB (239 euro), con l’archiviazione che – in ambedue i casi – è ampliabile di altri 512 GB via microSD.

Le connettività del tablet Nokia T20 prevedono sempre il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM, il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi ac dual band ma, volendo, è possibile optare per una più pesante (470 grammi) versione (mnemonicamente corredata da 4+64 GB, provvista anche di GPS/A-GPS) con anche il 5G (249 euro). Capitolo autonomia soddisfacente (7 ore di videochiamate, 15 di web surfing), in virtù di una batteria da 8.200 mAh caricabile rapidamente a 15W (sebbene il caricatore in confezione non vada oltre i 10W) via microUSB 2.0 Type-C.

Il sistema operativo del tablet Nokia T20, infine, è Android 11, con promessa di 2 anni di major update, 3 anni di security update, ambienti d’intrattenimento e per Kids targati Google, supporto all’enterprise management via MDM HMD Enable Pro, un anno di abbonamento alla connettività criptata ExpressVPN e Spotify integrato.