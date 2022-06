Nokia G11 Plus: svelato il nuovo smartphone entry level con Android 12

Ascolta questo articolo

Ormai da qualche giorno non si è fatto che parlare dell’aggiornamento dello smartphone Nokia G11 che, guadagnandosi il Plus, avrebbe offerto diverse migliorie, tra cui una delle più sensazionali in ambito fotografico: ciò è stato appena confermato dalla finnica HMD Global che ha appena sollevato il sipario sul nuovo Nokia G11 Plus.

Il nuovo smartphone appare semplice e sottile, a fronte di dimensioni da 164.8 x 75.9 x 8.55 mm, applicate allo chassis in policarbonato nei colori Charcoal Grey o Lake Blue, dal peso di 192 grammi. Il frontale propone un notch a goccia e cornici evidenti ma non fastidiose, come nel caso del mento, vintage con il suo logo Nokia. Il retro propone il pillolotto rettangolare a sinistra, per la multicamera e, al centro, l’oblò per lo scanner fisico delle impronte digitali. Sul frame di destra si trovano il bilanciere per il volume e il tastino d’accensione.

Il Nokia G11 Plus integra un display LCD da 6.517 pollici, risoluto in HD+, con un refresh rate da 90 Hz e touch sampling a 180 Hz per divertirsi nei giochi: la selfiecamera nel waterdrop arriva a 8 megapixel (con face unlock efficace anche indossando la mascherina) mentre, sul retro, la dual camera affianca, al sensore secondario da 2 megapixel per la profondità (f/2.4, fuoco fisso), quello principale da 50 megapixel (f/1.8, autofocus), assistito dall’AI. Lato audio, è presente il mini-jack da 3.5 mm per cuffie o auricolari (con radio RM) e il supporto all’audio OZO.

Si fa rispettare, ai timoni di comando, il processore octacore (1.61 GHz) Unisoc T606 a 12 nanometri con GPU ARM Mali-G57 MC1 che, in tema di memoria, sfrutta 4 GB di RAM (LPDDR4x) e 64 GB di storage, espandibile via microSD di altri 512 GB. Sul piano energetico, la batteria, da 5.000 mAh, assicura 3 giorni di autonomia dopo una ricarica a via microUSB 2.0 Type-C: grazie poi alla funzione Super Battery Saver, è poi possibile spremere un’operatività extra. La sezione connettività prevede il Dual SIM puro con 4G VoLTE, l’NFC (in alcuni mercati), il Wi-Fi ac dual band, il GPS (Beidou, Glonass) e il Bluetooth 5.0.

Per il sistema operativo, il Nokia G11 Plus si affida ad Android 12, che beneficerà di 2 major update e di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili: un bonus non da poco, ancora lato software, si è sostanziato nella certificazione Android Enterprise Recommended che rendiconta del supporto alle più recenti funzionalità di Android Enterprise.