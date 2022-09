Nokia G100: ufficiale la variante con Snapdragon 662 destinata agli USA

Ascolta questo articolo

Dopo averlo presentato in occasione del CES 2022, HMD Global, licenziataria del marchio Nokia, ha annunciato negli Stati Uniti una variante dello smartphone Nokia G100, ora con un diverso processore.

Il Nokia G100 rinnovato (166,7 x 76,62 x 8,79mm, per 194,8 grammi) si configura come un modello di fascia bassa, sin dal design. Il frontale sceglie il notch a goccia per la selfiecamera e, in basso, l’evidente mento ha spazio a sufficienza addirittura per integrare il logo del brand, appunto scritto a “chiare” lettere. Lo scanner per le impronte digitali risulta però abilmente collocato di lato, a portata di pollice, misto al pulsante di accensione.

Sul piano dell’immagine, il display del rinnovato Nokia G100 è sempre un pannello LCD IPS da 6.52 pollici risoluto in HD+ (720x1600p) secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con il 70% di copertura dello spazio colore NTSC e 400 nits come luminosità tipica: la fotocamera anteriore arriva a 8 megapixel e supporta il riconoscimento del volo a scopo sicurezza mentre, dietro, un bumper rettangolare, non troppo sporgente dal telaio, ospita una tripla fotocamera, con un sensore principale da 13, l’ultragrandangolo da 8, e il sensore per la profondità, da 2 megapixel.

Sul piano delle memorie, il “motore” del Nokia G100 prevede 3 GB per la RAM e 32 GB per lo storage, espandibile di 512 GB ricorrendo alle schedine microSD con tale capienza massima: come detto, a cambiare è il processore, che qui assume le vesti dell’octacore (2.0 GHz) Snapdragon 662 (SM6115), realizzato a 11 nanometri ed equipaggiato per le elaborazioni grafiche con la GPU Adreno 610 che supporta le API “Vulkan 1.1” e, in ottica connettività, capace di assicurare 390 Mbps e in upload a 150 Mbps mediante il modem 4G Snapdragon X11.

La batteria del rivisitato Nokia G100 prevede una capienza di 5.000 mAh, con una carica veloce a 15w operata tramite la porticina microUSB 2.0 Type-C, presente nell’array delle connettività assieme al Dual SIM, al succitato 4G (con chiamate VoLTE), al GPS (A-GPS), al Bluetooth 5.0 LE, mini-jack da 3.5 mm con Radio FM, al Wi-Fi ac dual band. Animato da Android 12 (con pulsante dedicato ad Assistant), il Nokia G100 previsto per gli States vi sarà il suo esordio a Ottobre, grazie all’operatore telefonico Boost Mobile, nella colorazione Nordic Blue al prezzo di 139.99 dollari.