Nokia 2660 Flip arriva anche in Italia con due ulteriori colorazioni

HMD Global, il produttore di telefoni Nokia, ha raddoppiato la propria quota di mercato nel comparto “Flip phone” anno su anno nel corso del 2022 e prevede anche un’ulteriore crescita nel 20231. Inoltre, i dumbphone stanno continuando a godere di una rinascita in generale, tant’è vero che le ricerche su Google per loro sono aumentate del 89% tra il 2018 e il 20212. Questo fenomeno è dovuto alla voglia di staccare e godersi appieno la vita reale, forte anche tra i giovani che, al più, possono sempre usare questi telefoni per distinguersi dalla massa.

Dopo il varo dei modelli Nokia 105 4G e Nokia 110 4G con forma “candybar”, la scorsa estate è arrivato anche il modello Nokia 2660 Flip di feature phone che, ora, nell’arrivare in Italia, si arricchisce delle nuove colorazioni Pop Pink e Lush Green come pure di un quadro di specifiche più complete.

Erede del modello lanciato nel 2007, a sua volta esemplare della gamma (iniziata 9 anni prima) di clamshell dell’azienda finlandese, il Nokia 2660 Flip (108 x 55 x 18,9 mm per 123 grammi) di oggi ha uno schermo esterno da 1.77 pollici con risoluzione QQVGA, posizionato sotto la fotocamera per soggetti terzi, da 0,3 megapixel, messa in tandem con un LED che ha anche la funzione di torcia.

La sezione interna, con uno schermo da 2.8 pollici in risoluzione QVGA, posto sopra una tastiera con tasti ben leggibili e grandi, conferma una certa attenzione al target senior, come confermato anche dalla presenza di un tasto dedicato all’invio degli SOS e dalla compatibilità del prodotto con gli apparecchi acustici (HAC).

Il chipset Unisoc T107​ viene supportato da 48 MB di RAM: è poco anche l’ammontare dello storage, 128 MB. Tali specifiche non devono stupire, visto che device come questi sono poco esigenti in fatto di risorse hardware. Il firmware proprietario è comunque in grado di far girare alla perfezione i giochini preinstallati (Snake, Tetris, Arrow Master e Air Strike): volendo, è possibile caricare in una microSD da max 32 GB la propria musica, ascoltandola mediante cuffiette cablate (jack audio da 3.5 mm) o connesse in Bluetooth (4.2). Un altro elemento degno di nota è il fatto che la batteria, da 1.450 mAh, caricabile ad appena 2,75 W via microUSB 2.0, sia – come nei telefoni di una volta – removibile e quindi sostituibile con un’altra uguale o compatibile per prolungare l’autonomia.

Compatibile con le reti GSM/GPRS (850/900/1800), WCDMA (1, 5, 8) e 4G/LTE (bande 1, 3, 5, 7, 8, 20), il Nokia 2660 Flip è in vendita alla cifra di 79,99 euro (74,99 su Amazon), per la quale si ottiene anche la base di ricarica (il charging cradle).