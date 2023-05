HMD Global annuncia i feature phone Nokia 105, 105 4G, 106, 106 4G, 110 e 110 4G

HMD Global ha annunciato nel corso del week end la nuova generazione dei suoi smartphone “basic”, formata dai modelli Nokia 105, 105 4G, 106, 106 4G, 110 e 110 4G, con diversi punti in comune e qualche differenza a margine.

Tutti i modelli hanno una minima protezione da acqua e polvere secondo lo standard IP52: c’è la porta microUSB 1.1 ed è possibile usare la Radio FM senza la necessità di collegare le cuffie o gli auricolari. Lo schermo è un pannello da 1.8 pollici con risoluzione a 160×120 pixel e un rapporto d’aspetto a 12:9. Il sistema operativo non è Android, neppure in versione Go Edition e non è stato adottato KaiOS: di serie su tutti i modelli menzionati vi è il firmware proprietario Series 30+.

Passando alle differenze, per quel che riguarda i modelli 5G (115,07 x 49,4 x 14,45 mm), il Nokia 105 (78,7 gr) è previsto nei colori nero, turchese e rosso. Ha un jack audio per collegare cuffie e auricolari, e possiede solo una torcia elettrica (ovvero: niente fotocamere). Il modello 106 (79,4 gr) ha le stesse colorazioni del modello precedente, anche se il turchese è sostituito dal verde. C’è anche uno slot per microSD, che ha permesso di “sbloccare” due altre funzionalità, ovverosia il registratore vocale e il lettore di file audio mp3.

In nero e blu, senza altri colori, si presenta il modello Nokia 110 (79,6 gr). Questo feature phone annovera una fotocamera VGA da 0,08 megapixel e conserva lo slot per le microSD. Purtroppo, però, perde il jack audio e di conseguenza è possibile ascoltarsi gli mp3 e la Radio FM solo mediante l’altoparlante in dotazione, senza il poter usare cuffie e auricolari. Secondo le schede tecniche, tutti questi modelli hanno come minimo comune denominatore una batteria poco capiente, da 1.000 mAh.

I modelli 4G (121,5 x 50 x 14,4 mm) hanno un corpo più grande che permette d’innestare una batteria maggiorata, da 1.450 mAh. La connettività 4G LTE assolve allo scopo di consentire chiamate di alta qualità via HD Voice, e la navigazione internet avvalendosi del browser preinstallato Opera Mini. Il modello 105 4G è previsto nei colori nero e turchese: viene visto come modello di partenza rispetto al Nokia 106 e quindi conserva lo slot per le microSD, oltre a vantare la buona connessione Bluetooth 5.0. Nokia 106 4G corrisponde in toto al modello Nokia 105 4G (93 gr). Nokia 110 4G (94,5 gr) è previsto in nero e viola: “vanta” una fotocamera da 0,08 megapixel ma questo non gli ha comportato la perdita del jack da 3.5 mm per l’audio.