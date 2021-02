Nokia 1.4: ufficiale lo smartphone economico di HMD Global

Vociferato da almeno un mese, è stato finalmente presentato il nuovo smartphone economico di HMD Global, il Nokia 1.4 che, erede del modello 1.3, ne migliora diverse specifiche, con un design più al passo con l’attuale ciclo stilistico del marchio finlandese.

Nokia 1.4 (166,42 x 76,72 x 8,7 mm, per 178 grammi, nelle palette Fjord, Dusk e Charcoal) ingrandisce il display LCD IPS, portandolo a 6,51 pollici, anche se la risoluzione resta HD+: in compenso, è pre-applicata una protezione 2.5D avvolgente, a tutela del vetro frontale che, in basso, su un mento piuttosto spesso, evidenzia un tocco di vintage con la scritta Nokia. A fare da contraltare, in alto, un’insenatura a V ospita la selfiecamera, da 5 megapixel.

Sul retro, un più affidabile scanner per le impronte digitali è posto centralmente, sotto l’oblò per la multicamera. Quest’ultima, altro upgrade, si confà di un sensore principale da 8 (autofocus) e di uno secondario da 2, per le macro, venendo poi gestita, lato software, dalla Google Camera Go, che porta in dote la modalità Ritratto e quella notturna sviluppate da Moutain View. Lateralmente, è posizionato il pulsante fisico per richiamare il concierge virtuale Google Assistant.

Tipico smartphone per chi entry adopter, ma anche per tutta la famiglia, in ragione del parental control di cui è dotato, il Nokia 1.4 è mosso dal processore quadcore (1.3 GHz) Qualcomm QM215, abbinato nativamente sulla scheda madre alla GPU Adreno 308, capace di supportare le connettività non oltre il Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi n. Nelle configurazioni possibili, la RAM prevede 1, 2 o 3 GB, mentre lo storage, espandibile di 128 GB via microSD, conta sulle opzioni da 16, 32, e 64 GB: in Italia, tuttavia, almeno all’inizio, sarà possibile disporre solo dell’assetto intermedio, da 2+32 GB, prezzato a 129 euro, con disponibilità segnalata per fine Marzo.

Autonomo per almeno un paio di giorni, grazie alla batteria da 4.000 mAh, caricabile via microUSB 2.0, il Nokia 1.4 non si fa mancare il Dual SIM puro con 4G / LTE (cat.4), il GPS (Beidou, Glonass), ed il jack da 3.5 mm per le cuffie cablate. Il sistema operativo, infine, è Android 10 in Go Edition, destinato a ricevere la versione 11 al momento dell’effettivo rilascio.