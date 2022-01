Motorola Tab G70: ufficiale il tablet medio-gamma con display 2K

Nonostante che ne fosse atteso l’esordio il 18 Gennaio in India, il cui e-commerce locale Flipkart aveva già preparato una landing page ad hoc con tanto di specifiche salienti, il tablet di fascia media Motorola Tab G70 è stato già presentato in anticipo, dalla controllante Lenovo, nel mercato brasiliano, ove ha fatto il suo esordio per la cifra di 2.399 real (380 euro circa).

Il tablet Motorola Tab G70 ha un corpo in alluminio (258.4 x 163 x 7.5 mm, per 500 grammi), certificato IP52 quanto a impermeabilità, redatto nella colorazione bi-tonale (più scura sull’area della postcamera) Modernist Teal (un grigio-verde): lungo il perimetro si trova lo scanner per le impronte digitali, col quale mettere in sicurezza la privacy dell’utente. In termini di design, il frontale propone una cornice simmetrica lungo i 4 lati, abbastanza ottimizzata ma utile a evitare contatti accidentali sul display.

Quest’ultimo è una delle star del Motorola Tab G70, posto che si tratta di un pannello LCD IPS da 11 pollici, con 400 nits di luminosità massima, risoluto addirittura in 2K (2000 × 1200 pixel), con modalità di protezione della vista e garanzia TUV Rheinland di una bassa esposizione degli occhi all’emissione di luce blu, ideale per la fruizione di contenuti multimediali anche in ragione della presenza, a livello audio, di un poker di speaker stereo con abilitazione alle tracce Dolby Atmos.

Ad accompagnare gli utenti nelle videochiamate sarà una selfiecamera da 8 megapixel 8 (f/2.0, sblocco facciale) mentre, sul retro, nello spallino di sinistra quando tenuto in modalità Portrait, è presente una monocamera da 13 megapixel (f/2.2).

Candidato a sfidare il rivale Galaxy Tab S6 Lite di Samsung a livello di prestazioni, il tablet Motorola Tab G70 adotta un processore octacore (2.05 GHz) MediaTek Helio G90T, provvisto di scheda grafica Mali G76: la RAM ammonta a 4 GB, mentre a 64 GB arriva lo storage, espandibile di un altro TB via microSD. La sezione connettività della mattonella intelligente di Motorola fa affidamento sul GPS (Glonass), sul Bluetooth 5.2, sul Wi-Fi ac dual band, e sulla microUSB Type–C.

A livello di autonomia, invece, si parla di un accumulatore da 7.700 mAh d’energia, rabboccabili rapidamente (TurboPower) a 20W: il sistema operativo adottato dal Motorola Tab G70 è Android 11, con annesso Google Kids Space inclusivo di più di 10mila app che hanno ricevuto il placet degli insegnanti.