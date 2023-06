Motorola presenta gli smartphone pieghevoli Razr 40 e Razr 40 Ultra

Nel corso di un evento tenutosi in serata nella calda Madrid, Motorola (ovvero Lenovo) ha presentato, dopo tante indiscrezioni, alcune delle quali accuratissime, gli smartphone pieghevoli Razr 40 e Razr 40 ultra (1.199 euro, già disponibile), assieme al già noto Motorola Edge 40 però nella nuova Viva Magenta edition (599 euro, già disponibile) all’insegna di una “perfetta combinazione di stile, design e prestazioni“.

Motorola Razr 40 Ultra da aperto misura 170,83×73,95×6,99 mm mentre, da chiuso misura 88,42×73,95×15,1 mm: il peso è sempre di 188 grammi. Le colorazioni sono tre Infinite Black, Glacier Blue (ambedue con davanti e dietro in Corning Gorilla Glass Victus), e Viva Magenta (Corning Gorilla Glass Victus davanti e pelle vegana sul retro): il telaio è sempre in alluminio serie 7000. Ufficializzato come il più sottile smartphone pieghevole sul mercato, a fronte di 15,1mm di spessore, da piegato ha i due bordi che coincidono perfettamente: tali risultati sono stati ottenuti grazie al meccanismo “nuova cerniera a goccia con dual-axis tracking” che riduce le dimensioni della cerniera, rendendola in pratica invisibile.

All’esterno il Motorola Razr 40 Ultra ha un display Flexible pOLED da 3,6″ del tipo QuickView, con refresh rate a 144 Hz e protezione Gorilla Glass 7: l’utente può usarlo per navigare sulle mappe, rispondere ai messaggi, visualizzare tutte le app installate, giocare ai titoli compilati da Motorola assieme a GameSnacks. Si può anche usare un pannello apposito per Spotify in modo da controllare tutte le feature di quest’app senza aprire il telefono: non mancano le schermate, personalizzabili con i diversi stili del widget Moto clock e vari sfondi colorati. Swippando a destra o a sinistra di queste schermate, si può accedere alla rubrica, al meteo, a Google News, ai giochi, alle notifiche e a Spotify.

All’esterno ci sono due fotocamere integrate alla perfezione nel display: quella principale è da 12 megapixel con Dual Pixel PDAF che, grazie alla grande apertura da f/1.5, permette di catturare foto in modalità soft focus, e stabilizzazione ottica per eliminare il micro-mosso da foto e video ottenendoli sempre nitidi anche mentre ci si sposta. Il secondo sensore è un ultra wide da 13 megapixel con anche una funzione di macro.

Lo schermo interno è un pOLED 6,9″ del tipo LTPO FlexView con risoluzione Full HD+, secondo un rapporto a 22:9, con refresh rate a 165 Hz e certificazione HDR10+. La fotocamera interna è da 32 megapixel. L’audio prevede due speaker stereo con Dolby Atmos e una sonorità resa più coinvolgente dallo Spatial Sound by Moto.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile trae l’energia da una batteria da 3.800mAh che può ricaricarsi rapidamente via cavo tramite la tecnologia TurboPower da 30W, che beneficia pure della ricarica wireless a 5W. Provvisto di scanner per le impronte digitali e di diverse connettività (5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C, GPS assistito), il Motorola Razr 40 Ultra è animato da Android 13 con la classica interfaccia che supporta le gesture Moto Actions, le personalizzazioni, e tanta cura alla sicurezza (ThinkShield, Moto KeySafe, Moto Secure).

Resistente, grazie al vetro Gorilla Glass, morbido da impugnare grazie alla pelle vegana premium, nelle colorazioni Pantone Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac, arriva anche il Motorola Razr 40 (170,82×73,95×7,35 mm da aperto, 88,24×73,95×15,8 mm da chiuso, per 188,6 grammi), che ha diversi elementi in comune col pieghevole Ultra. C’è sempre, con tanto di cerniera a goccia, uno schermo interno pOLED da 6,9″ con risoluzione a 2640×1080 pixel, 144 Hz di refresh rate, 413 PPI e protezione Gorilla Glass 7 ma lo schermo esterno è più piccolo, ovvero un OLED da 1.5″ con risoluzione a 194×368, 282 PPI, e 1000 nits di luminosità (ideale per la lettura sotto la luce del Sole).

Qui troviamo a bordo il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con 8 GB di RAM LPDDR5 e con 256 GB di storage che, però, non è espandibile (altra differenza con l’Ultra). Le fotocamere esterne, tra principale e ultragrandangolo, sono rispettivamente da 64 megapixel (f/1.7, 1/2″, 0.7 o 1.4 micrometri per foto da 16 MP via Quad Pixel) con stabilizzazione ottica, sensore di luce ambientale e laser autofocus, e 13 megapixel (f/2.2, 1/3″, 1.12μm, autofocus, 120° di FOV). La sezione audio del Moto Razr 40 prevede due speaker stereo con Stereo Dolby Atmos e supporto all’audio spaziale.

La batteria del Motorola Razr 40 è da 4.200mAh, con carica veloce via Type-C 2.0 a 30W e a 5W in wireless Qi. All’interno dello chassis, impermeabile IP52 e protetto da uno scanner per le impronte digitali, albergano anche le connettività 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, e GPS. Il sistema operativo è Android 13 stock.