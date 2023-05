Motorola Razr 40 Ultra: svelata la scheda tecnica ufficiosa

In attesa dell’evento ufficiale, fissato tra un giorno, lo smartphone pieghevole Razr 40 Ultra di Motorola è stato praticamente svelato in tutto dal leaker SnoopyTech che ha messo le mani sul video di 30 secondi di presentazione del prodotto, sul materiale di marketing comprensivo di scheda tecnica, senza trascurare le colorazioni offerte all’acquisto. La cosa bella è che i contenuti emersi, ufficiosi, sono in italiano, a conferma che questo device arriverà anche nel Bel Paese.

Impermeabile secondo la classificazione IP52, Razr 40 Ultra misurerà 170,8 x 73,95 x 7 mm per 188 grammi e sarà previsto nelle colorazioni Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta: lo schermo esterno di questo pieghevole a conchiglia sarà formato da un pannello Plastic OLED “QuickView” da 3,6 pollici, protetto dal vetro Gorilla Glass 7, con 144 Hz di frequenza di aggiornamento. Il display interno, invece, sarà un Plastic OLED “FlexView” da 6,9 pollici secondo l’aspect ratio a 22:9, con risoluzione Full HD+, supporto all’HDR10+ e refresh rate a ben 165 HZ.

Nonostante questi refresh rate elevati, che rendono gli schermi impegnativi dal punto di vista energetica, gioco forza, per ragioni di spazio, è stata montata una batteria un po’ piccola, da 3.800 mAh, caricabile via cavo rapidamente a 33W, ma caricabile anche in wireless, a 5W. Nonostante da qualche mese sia già presente il suo successore, di 2a generazione, il costruttore ha previsto il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 in giro da un annetto, che offre un rodato livello di efficienza. La combinazione di RAM e storage prevede un assetto da 8+256 GB.

Passando all’imaging, la fotocamera frontale è da 32 megapixel mentre, dietro, sul piccolo schermo esterno, si trova – in alto a sinistra – un sensore principale da 12 megapixel (f/1.5) con stabilizzazione ottica e un ultra vide da 13 megapixel, anche con funzione di macro.

La sicurezza dello smartphone top di gamma Moto Razr 40 Ultra è garantita dalla scansione 2D del volto (via selfie camera) e da uno scanner per le impronte digitali, posto di lato. Chiude l’hardware la sequenza delle connettività, col Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi 6E, il GPS (AGPS, Glonass, Galileo), il modulo NFC, e la microUSB Type-C. Come software, infine, la scelta è ricaduta su Android 13. A questo punto, manca solo il prezzo.