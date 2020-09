Motorola in campo anche col battery phone 4G Moto E7 Plus

Ad un mese esatto dalle sue prime indiscrezioni, ma a poche ore dal varo del più interessante Moto G9 Plus, è stato alfine svelato, sempre nel mercato brasiliano, il nuovo Moto E7 Plus, un battery phone dall’inconfondibile stile Motorola, con un look a tratti molto piacevole, e specifiche da fascia medio-bassa.

Moto E7 Plus (165.2 × 75.7 × 9.2 mm) risulta cadenzato in due diverse varianti cromatiche, di cui una più tradizionale Amber Bronze ed una suggestiva Navy Blue che, dalla parte alta in blu intenso, degrada in basso verso un blu scuro tendente al nero. Frontalmente, è presente un notch a goccia, col mento da ottimizzare ulteriormente mentre, sul retro, un bumper centrale, sopra il logo M inclusivo dello scanner biometrico, propone la multicamera duale. Di lato, a destra, la presenza di un terzo pulsante potrebbe coincidere col richiamo a Google Assistant.

Il settore imaging del Moto E7 Plus propone un display LCD da 6.5 pollici risoluto iin HD+ secondo un aspetto panoramico a 20:9: la selfiecamera arriva a 8 megapixel (f/2.2), lasciando gran parte dei meriti nella redazione di foto e nella registrazione delle clip (1080p@60fps) alla doppia fotocamera posteriore, da 48 (principale, pixel binning, f/1.7, 79%) + 2 (profondità, f/2.4, 83°, affiancata da un modulo per il Flash LED.

Gli amanti della musica, entrando nel vivo del segmento sonoro, potranno beneficiare delle cuffie cablate via jack da 3.5 mm, di quelle senza fili in ragione del Bluetooth 5.0, e dei servizi di streaming, scaricati dal Play Store in dotazione ad Android 10 quasi stock, essendo presente il Dual SIM ibrido con 4G ed il Wi-Fi n monobanda.

Ai timoni di comando del Moto E7 Plus, inclusivo del GPS (Galileo, Glonass) ma non dell’NFC, risulta posto il processore octacore (1.8 GHz) Snapdragon 460, in tandem con la GPU Adreno 610, mentre RAM e storage espandibile arrivano rispettivamente a 4 e 64 GB. Da segnalare, infine, la presenza di una batteria davvero sostanziosa, da 5.000 mAh, purtroppo rabboccabile lentamente, senza carica rapida, a 10W, via Type-C.