Moto One Vision Plus: medio-gamma già visto, ma con molto più storage

Era lo scorso Ottobre, quando Motorola by Lenovo annunciò lo smartphone medio-gamma Moto G8 Plus, convincente ma limitato nello storage a soli 64 GB: proprio il device in questione è stato appena aggiornato, per essere riproposto, migliorato, nei mercati del Medio Oriente e dell’Africa, sotto il nome di Moto One Vision Plus (già acquistabile su Amazon UAE al prezzo di 699 dirham degli Emirati Arabi Uniti, ovvero a pressappoco 168 euro). .

Il “nuovo” Moto One Vision Plus (158.4 x 75.8 x 9.1 mm, per 188 grammi) ha un telaio idrorepellente calibrato nelle nuance Crystal Pink e Cosmic Blue con un frontale a notch per la selfiecamera, da 25 (f/2.0, quad pixel per scatti con pixel ingranditi a 1.8 micron), posta in cima al display LCD IPS da 6.3 pollici, con risoluzione FullHD+ secondo l’aspetto panoramico a 19:9.

Lo scanner per le impronte digitali è nascosto dietro l’oblò circolare che, sul retro, propone il logo della M alata: un canonico semaforo verticale, di lato, invece, allinea i sensori della tripla fotocamera, da 48 (pixel binning, f/1.7, autofocus con rilevamento fasico e laser, foto notturne con Night Vision) + 16 (ultragrandangolo a 117°, action camera, f/2.2) + 5 (profondità, pixel grandi 1.12 micron, f/2.2) megapixel.

Messa la GPU Adreno 610 a capo del siffatto comparto imaging/visivo, il processore octacore Qualcomm Snapdragon 665 gestisce le restanti specifiche avvalendosi di 4 GB di RAM (DDR4), con lo storage, sempre espandibile di 512 GB, portato a 128 GB di base.

Le connettività del Moto One Vision Plus, accreditato in sede audio di due speaker stereo ottimizzati Dolby, annoverano la doppia SIM con 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0, il GPS (A-GPS), l’NFC, un jackino da 3.5 mm, e la Type-C con cui caricare, rapidamente (Turbo Power, con 8 ore extra guadagnate dopo 15 minuti), la batteria, ancora da 4.000 mAh. Nessuna sorpresa sul lato software, con le gesture Moto Experiences chiamate a dare quel qualcosa in più ad Android Pie, senza stravolgerne il fascino di una release quasi stock.