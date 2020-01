Moto G8 e Moto G8 Power: attesi al MWC 2020, ma parzialmente anticipati

Considerando che Xiaomi e Samsung esibiranno i propri assi nella manica, a livello telefonico, prima del MWC 2020, quest’ultimo potrebbe avere ben altri protagonisti, come nel caso di Lenovo che, a Barcellona, potrebbe rilanciare il brand Motorola, di cui è proprietaria, con un modello top gamma, e due middle-level, volti a completare il roster della gamma G, già comprensiva – dallo scorso autunno – dei modelli Moto G8 Play e G8 Plus.

Nello specifico, secondo 91mobiles che ne ha fornito le immagini, e Mishaal Rahman di XDA Developers che sembrerebbe aver contato su una fonte attendibile, ad essere esibiti nella prossima fiera hi-tech catalana saranno i venturi Moto G8 e G8 Power, pronti a condividere – oltre al design – diverse specifiche.

Moto G8, il base gamma della serie, disporrà di un frontale caratterizzato da angoli arrotondati, con un display LCD (6.39 pollici declinati secondo la risoluzione HD+ da 1.560 x 720 pixel) forato in alto a sinistra, onde accogliere una selfiecamera (f/2.0) da 8 megapixel: a destra vi è spazio per il bilanciere del volume e per il power on/off mentre, sul retro, lo scanner per le impronte è abilmente celato in alto, al centro, nell’oblò recante il logo della grande M. Poco più a sinistra, incolonnate, le immagini riportano i sensori della triplice fotocamera: quest’ultima parte dal sensore standard da 16 (f/1.7), prosegue con quello per le macro da 2 (f/2.2), e si conclude con quello ultragrandangolare (118°) da 8 megapixel.

Il processore del G8, sostanziato nell’octacore (2.0 GHz) Snapdragon 665, e nella GPU, una Adreno 610, dovrebbero interagire con 2/3/4 GB di RAM e, quanto a storage (eMMC 5.1), con i tagli da 32 o 64 GB (non è chiaro se espandibili o meno, rinunciando alla seconda schedina telefonica nei modelli Dual SIM). Assente il modulo NFC, col Dual SIM avallato solo in alcuni mercati, il Moto G8 dovrebbe curare l’autonomia sia col pre-installato Android 10 che con la batteria da 4.000 mAh, caricabile rapidamente a 10W. Le connettività, invece, troverebbero esplicamento nel jack da 3.5 mm (con Radio FM), nel Bluetooth 5.0 LE (con BR/EDR, e codec aptX), nel GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), nel 4G (bande 2/4/5/7/66), e nel Wi-Fi n o ac mono banda.

Il Moto G8 Power, sostanzialmente una versione migliorata del primo, di cui riprende l’estetica e i 3 sensori fotografici principali sul retro, è accreditato di un display un po’ più piccolo, 6.36 pollici, ma più risoluto, in FullHD+ (2.300 x 1.080 pixel, 397 PPI), di una selfiecamera notevolmente migliore, da 25 (f/2.0) megapixel e, sul retro, accanto al Flash LED, poco sopra il semaforo della multicamera, da un quarto sensore, telescopico da 8 (f/2.4, messa a fuoco con rilevamento fasico) megapixel. Non confermato nella presenza dell’NFC per i pagamenti contactless, il Moto G8 Power fa onore al nome, stante le ipotesi di una batteria da 5.000 mAh, con carica rapida a 18W.