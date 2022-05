Moto G71s: ufficiale il medio-gamma Motorola con Snapdragon 695

Ascolta questo articolo

Particolarmente in vena di annunci nell’ultimo periodo, Motorola non si è smentita nemmeno in questo middle-week, annunciando – per ora nel mercato cinese tramite l’operatore China Mobile – il nuovo medio-gamma di fascia alta Moto G71s, disponibile nelle colorazioni White Lily e Meteorite Black al prezzo di 1.699 yuan, pari a circa 229 euro.

il nuovo middle-range telefonico Moto G71s ha una scocca immunizzata secondo lo standard IP52 (protezione da polveri e schizzi d’acqua), con un display forato al centro in alto, lo scanner per le impronte digitali fuso col pulsante d’accensione ed un elegante pillolotto sul retro, con 3 oblò di ugual dimensione attorniati da anelli argentati, per i sensori della tripla fotocamera. In alto e in basso campeggiano gli speaker simmetrici predisposti per il Dolby Atmos.

Partendo dalle specifiche concrete, il device, sostanzialmente una versione migliorata del Moto G82 5G già noto ai mercati globali, monta un display OLED da 6.6 pollici risoluto in FullHD+ secondo uno screen-to-body del 91.3%, con il color gamut NTSC coperto al 100%, 5.000.000:1 come rapporto di contrasto, la profondità colore a 10-bit, 120 Hz di refresh rate, global dimming, trattamento anti-riflesso HBM, certificazione per il benessere oculare SGS Double-eye.

La selfiecamera è da 16 megapixel (f/ 2.2) ed ha un ultragrandangolo da 105° per i selfie di gruppo: sul retro, la multicamera a 3 sensori, predisposta per lo “scatto a doppia scena Vlog“, prevede un modulo principale da 50 megapixel (f/1.8) con stabilizzazione ottica e predisposizione al pixel binning 4-in-1, un ultragrandangolo (121°) da 8 megapixel (f/2.2) e una macro lens da 2 megapixel (f/2.2) per ingrandimenti a 4 cm.

Cuore pulsante del Moto G71s è il processore octacore Qualcomm Snapdragon 695 che, in tandem con la GPU Adreno 619, sfrutta 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.2, espandibile via microSD sino a 1 TB extra. L’energia, rabboccata rapidamente mediante il TurboCharging da 33W, viene invece fornita da una batteria dimensionata a 5.000 mAh. In tema di connettività, il Moto G71s implementa il Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi ac, il GPS, il Bluetooth 5.1, il mini-jack da 3.5 mm, il modulo NFC per i pagamenti, e la microUSB Type-C: il sistema operativo prevede la personalizzazione di Android 12 con l’interfaccia MYUI 3.0 che porta in dote anche alcune ottimizzazioni per gli anziani (es. modalità semplificata).